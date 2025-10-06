Noida Airport: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने अपने इंडस्‍ट्र‍ियल सेक्‍टर में तेजी से डेवलपमेंट करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. अथॉरिटी ने सेक्टर-24, 24ए, 28, 29, 32 और 33 में अलॉट क‍िये गए इंडस्‍ट्र‍ियल प्लॉट्स के 1119 आवंटियों को नोटिस जारी कर डेवलपमेंट प्लान जमा करने के निर्देश दिए हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इस एर‍िया में निर्धारित टाइम पर इंडस्‍ट्र‍ियल एक्‍ट‍िव‍िटी शुरू हो सकें और उत्पादन को रफ्तार म‍िल सके. यमुना अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 3042 इंडस्‍ट्र‍ियल प्लॉटों का अलॉटमेंट क‍िया जा चुका है.

273 साइट्स पर ही निर्माण का काम शुरू हुआ

3042 इंडस्‍ट्र‍ियल प्लॉट में से केवल 273 साइट्स पर ही निर्माण का काम शुरू हुआ है. जबकि बाकी आवंटियों ने अब तक काम में क‍िसी तरह की कोई प्रगति नहीं दिखाई है. यही नहीं, कुल आवंटियों में से केवल 700 ने ही नक्शा पास कराया है. इस धीमी प्रगति पर अथॉरिटी सख्त रुख अपनाते हुए अब समयसीमा तय करने की तैयारी में है. अथॉरिटी के सीईओ ने साफ क‍िया क‍ि उनका फोकस यह सुन‍िश्‍च‍ित करना है कि क्षेत्र में जल्द से जल्द औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन शुरू हो. इसके लिए जिन आवंटियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें चेतावनी स्वरूप नोटिस जारी किए गए हैं.

लोकल लेवल पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे

सीईओ का मानना है कि यदि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाती है तो न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि क्षेत्रीय इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्‍ट्र‍ियल सेक्‍टर उत्तर भारत के सबसे बड़े इंडस्‍ट्र‍ियल हब के रूप में उभर रहा है. यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना है. सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'एक्सपोर्ट हब' को भी इससे सीधा फायदा मिलेगा.

नोएडा एयरपोर्ट कब शुरू होगा?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) दिल्ली-एनसीआर का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्‍थ‍ित यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा. एयरपोर्ट कब शुरू होगा, पहले इसको लेकर कई तारीख आईं थीं. लेक‍िन अब इस पर साफ तारीख आ गई है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजलापु रममोहन नायडू ने 17 सितंबर 2025 को घोषणा की कि एयरपोर्ट का शुभारंभ 30 अक्टूबर 2025 को होगा. इसके 45 दिन के अंदर यानी नवंबर 2025 के म‍िड तक कमर्श‍ियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी. पहले चरण में 10 शहरों जैसे मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आद‍ि से कनेक्टिविटी मिलेगी.