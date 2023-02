Heart Winning Habits: आदतों में अपना लें ये बातें, आपके सामने हर कोई हार बैठेगा दिल

Habits That Make You Instantly Likeable: कई लोगों की पर्सेनेलिटी इतनी आकर्षित होती है कि वो बड़ी ही आसानी से किसी के भी दिल में जगह बना लेते हैं. ऐसे में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो उनकी जिंदगी में काफी करीब आ गए हैं. इसलिए हर कोई चाहता है कि वो लोगों के दिल पर राज करें क्योंकि बोरिंग लोगों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है. इसलिए आपकी पर्सनेलिटी का स्ट्रॉंग होना बेहद आवश्यक है. ऐसे में आज हम आपको (Habits That Make You Instantly Likeable) ऐसी कुछ आदते बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप किसी के भी दिल पर राज कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें......

लोगों के अंदाज में करें बर्ताव

अगर आप किसी से मिलते वक्त उससे उसी तरीके में बर्ताव करते हैं तो सामने वाला आपसे ज्यादा आसानी से जुड़ने लगता है. ऐसे में आप उसकी बॉडी लैंग्‍वेज, व्यवहार, पोश्‍चर, आई कॉन्‍टेक्‍ट, स्‍माइल, बात करने के अंदाज पर बारीकी से ध्यान दें.

समाने वाले को बोलने का मौका दें

अगर आप एक बहुत ज्यादा बात करने वाले इंसान हैं तो आपकी ये आदत आपकी इमेज को खराब कर सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी से मिलते वक्त कम बोलें और सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका दें.

लोगों को उनके नाम से बुलाएं

जब आप किसी से मिलने जाएं तो सबसे पहले उनसे उनका नाम पूछें. फिर आप बातचीत के दौरान बीच में कई बार उसके नाम लेकर बात करें. इससे आपको उनका नाम अच्छे से याद हो जाएगा. इसके साथ ही वो इंसान आपसे बेहतर जुड़ पाएगा.

अपनी बॉडी लैंग्‍वेज पर धायान दें

जब आप किसी भी विशेष इंसान से बात करें तो उनसे आई कॉन्‍टेक जरूर करें. इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उनको घूरें नहीं. अगर आप किसी से बात रहे हैं तो बीच-बीच में अपनी सिर और हाथों को हिलाते रहें. इससे आप एनर्जेटिक नजर आएंगे. इसके साथ ही फेस पर स्माइल और बैठेने के तरीके पर भी ध्यान दें. इससे सामने वाले के दिमाग पर आपका सकारात्मक असर पड़ेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं