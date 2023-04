Parenting Tips: बच्चों को Fun और Educational Activities में शामिल करने के ये हैं 5 मजेदार तरीके

How do you engage a child in activities: माता-पिता के रूप में, अपने बच्चों को सार्थक गतिविधियों में शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं और उनके दिमाग को उत्तेजित करते हैं. यहां आपके बच्चे को आकर्षक और उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करने के (How do you engage a child in activities) कुछ तरीके दिए गए हैं जिनका पूरे परिवार द्वारा आनंद लिया जा सकता है.

एक किला बनाएँ

एक किला बनाएँ

एक किला बनाने से बच्चों में रोमांच और रोमांच की भावना पैदा होती है. कंबल, चादरें और तकिए इकट्ठा करें और अपने बच्चे को एक किला बनाने में मदद करें. यह गतिविधि कल्पना और नाटक को भी प्रोत्साहित करती है. एक साथ कला बनाएँ

कला परियोजनाएँ आपके बच्चे के रचनात्मक रस को प्रवाहित करने का एक शानदार तरीका है. कुछ आपूर्ति इकट्ठा करें और एक साथ कला बनाएं, चाहे वह पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या मिट्टी से कुछ बनाना हो. यह गतिविधि आपके बच्चे को उनकी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है. कुक या बेक एक साथ

अपने बच्चे को भोजन तैयार करने में शामिल करना उन्हें गणित, विज्ञान और पोषण के बारे में सिखाने का एक शानदार तरीका है. अपने बच्चे को एक नुस्खा चुनने के लिए प्रोत्साहित करें और उसे तैयार करने में सहायता करें, इससे उन्हें जीवन कौशल भी सिखाया जाएगा. एक साथ पढ़ना

एक साथ पढ़ना किताबों और कहानी के समय के प्यार को बढ़ावा दे सकता है. आयु-उपयुक्त पुस्तकें चुनें, और बारी-बारी से अनुभागों को ज़ोर से पढ़ें. उन नए शब्दों को इंगित करें जिन्हें आपका बच्चा नहीं जानता होगा और साथ में कहानी पर चर्चा करें. एक साथ एक नया कौशल सीखें

एक टीम के रूप में नए कौशल सीखना और प्रयास करना माता-पिता और बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट संबंध अनुभव हो सकता है. कार्यशालाओं या कक्षाओं की तलाश करें जो पेंटिंग, मिट्टी के बर्तनों या नृत्य जैसे नए कौशल सिखाते हैं.