Relationship Tips: Breakup के बाद लड़कियां अक्सर करती हैं ये 4 काम, आप भी जान लें सच

What Girls Do After Breakup: किसी भी रिश्ते की नाजुक डोर भरोसे पर टिकी होती है. लड़का हो या लड़की, अगर इसमें से कोई भी इंसान धोखा देने की कोशिश करता है तो फिर अंजाम ब्रेकअप के तौर पर साने आता है. किसी भी रिलेशनशिप को खत्म करना आसान नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई स्विच ऑन या ऑफ बटन नहीं है कि हम उस इंसान को तुरंत भुला दें. ब्रेकअप के ट्रॉमा से राहत पाने में वक्त लग सकता है. लड़कियां भी अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल पाने में समय लगाती है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि ब्रेकअप के बाद लड़कियां अक्सर क्या-क्या स्टेप लेती हैं.

ब्रेकअप के बाद लड़कियां करती हैं ऐसे 4 काम

1. सोशल मीडिया पर ब्रॉयफ्रेंड को ब्लॉक करना

ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लड़कियां सबसे पहला काम ये करती हैं कि वो अपने एक्स हो चुके ब्रॉयफ्रेंड को वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम एप्प पर ब्लॉक कर देती हैं, ताकि कॉम्यूनिकेशन का जरिया खत्म हो जाए. फोन नंबर डिलीट करना भी इसी प्रॉसेस का हिस्सा है. आजकल कई ऐसे मोबाइल एप्प आ चुके हैं जिससे आप किसी फोन नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं.

2. एक्स के अफेयर्स का पता लगाना

ब्रेकअप के बाद अक्सर लड़कियां ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि कहीं उसके एक्स ब्रॉयफ्रेंड का अफेयर तो नहीं है. आखिर उस लड़के ने किस लड़की की वजह से उनसे ब्रेकअप किया है. फिर वो अपने एक्स की नई गर्लफ्रेंड में कमियां निकालने की कोशिश करती हैं.

3. दोस्तों से करती हैं मुलाकात

ब्रेकअप ब्लूज (Breakup Blues) यानी किसी रोमांटिक रिलेशन के बाद का डिप्रेशन, इससे बाहर निकलने में किसी लड़की मदद उसे सबसे करीबी दोस्त करते हैं, वो मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं. जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो अक्सर दोस्तों से दूरी बन जाती है और जब रोमांटिक रिलेशनशिप टूट जाता है तो फ्रेंडशिप एक बार फिर पुराने मोड में वापस आने लगती है. दोस्तों से मिलकर टूटे दिल का इलाज हो जाता है.

4. खुश रहने की कोशिश

ब्रेकअप के सदमे से निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लड़कियां खुद को संभालने की कोशिश करती है. ऐसे मे वो मुस्कुराना एक बेहतर तरीका साबित हो सकता है. इससे दिल हल्का हो जाता है और पुराने दुखों से बाहर आने में काफी मदद मिलती है. आमतौर पर वो इसलिए भी खुश दिखाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका एक्स ब्रॉयफ्रेंड के दिल में जलन पैदा कर सके, और बता सके कि वो उसकी बिना भी खुश रह सकती है.

