Relationship Mistake: पार्टनर को गिफ्ट देते वक्त न करें ऐसी गलतियां, वरना मूड हो जाएगा खराब

Don't Do These Mistakes While Giving Surprise Gift: किसी रिश्ते को बनाने और बिगाड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे मेंटेन करना होता है, इसके लिए पार्टनर को खुश रखने की जरूरत पड़ती है, ऐसे में सरप्राइज गिफ्ट देना काफी काम आता है, खासकर लड़कियों को अचानक मिलने वाला तोहफा उनका मूड अच्छा कर सकता है. कुछ स्पेशल करना भी किसी प्यार के इजहार से कम नहीं होता. आइए जानते हैं कि आप जब बिना बताए अपने पार्टनर को कोई उपहार देने जा रहे हैं, तो कुछ गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना महौल खराब हो सकता है.

पार्टनर को सरप्राइज देते वक्त न करें ये मिस्टेक

1. एक ही तरह का गिफ्ट देना

अगर आप इस बार भी वैसा ही गिफ्ट देने की सोच रहे हैं जैसा कि पिछली बार दिया है, तो फिर ये कोई सरप्राइज नहीं रह जाएगा और अच्छे खासे माहौल का मजा किरकिरा हो सकता है.

2. अपनी पसंद को तरजीह देना

कुछ लोग अक्सर अपने पार्टनर को वही गिफ्ट देने लगते हैं, जो खुद को पसंद आता है, लेकिन ये तरीका बिलकुल गलत है, इसका मतलब है कि जिसे आप जीवनसाथी बनाना चाहते हैं, या बना चुके हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता. जैसे उस रंग के कपड़े खरीदना बेवकूफी है जो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगता.

3. लव नोट्स नहीं लिखना

कई बार आप अच्छे गिफ्ट देते हैं और इसकी रैपिंग भी शानदार होती है, लेकिन पार्टनर के लिए शेरो शायरी या लव नोट्स न लिखना प्यार भरे मोमेंट को फीका कर सकता है. इसलिए अपने दिल की बाद कागज पर जरूर लिखें.

4. ज्यादा महंगा गिफ्ट देना

कई बार आप गिफ्ट देने के चक्कर में बेशुमार दौलत लुटा देते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर केयरिंग है तो उसे ये बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा कि सेंविंग की जगह ऐसे खर्चे को तरजीह दी जाए. साथ ही आपके साथी को ये महसूस होगा कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं.

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे