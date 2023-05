Relationship Tips: ये हैं वो 5 भावनात्मक ज़रूरतें जो आपका पार्टनर कभी पूरा नहीं कर सकता

Emotional Needs in a Relationship: मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, एक समुदाय में रहने के लिए वायर्ड हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी ज़रूरतें और इच्छाएँ समुदाय के भीतर पूरी हों. लेकिन इन दिनों जिस तरह से समुदायों की योजना बनाई गई है, उसमें बदलाव के साथ, हमें अक्सर अपने दम पर रहने के लिए बनाया जाता है. इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए. हालाँकि, जब हम एक रिश्ते में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरतें हमारे साथी से पूरी हों. "यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जरूरतों को अपने भागीदारों से पूरा करें (यह एक रिश्ते की बात है). मैं कह रहा हूं कि हम अपने भागीदारों से हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और कुछ भावनात्मक जरूरतें विशेष रूप से हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं, ”एक मनोचिकित्सक के अनुसार, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया. ऐसे में आज हम आपको यहां कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिनमें हमारे पार्टनर हमारी मदद नहीं कर सकते, तो चलिए जानते हैं (Emotional Needs in a Relationship) भावनात्मक ज़रूरतें जो आपका साथी पूरा नहीं कर सकता.

समझ

हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे समझना और खुद से और अपने विचारों से सहमत होना- यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर साथी हर समय सहमत होगा. और हमें उससे भी अधीर नहीं होना चाहिए. हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे समझना और खुद से और अपने विचारों से सहमत होना- यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर साथी हर समय सहमत होगा. और हमें उससे भी अधीर नहीं होना चाहिए. पूर्णता

एक साथी हमें एक रिश्ते में पूर्णता का एहसास करा सकता है, लेकिन पूर्णता की भावना भीतर से आनी चाहिए और केवल हम ही खुद को महसूस करा सकते हैं. विकास

हमारा विकास पूरी तरह से खुद पर निर्भर करता है, और हमारा साथी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता है. वे विकास के लिए हमारे लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन वे इतना ही कर सकते हैं. Confidence

हमारा खुद पर जो भरोसा और विश्वास है वो हम पर निर्भर करता है. पार्टनर भी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता. आत्म-प्रेम

हम चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते में क्यों न हों, हमें हमेशा खुद को पहले रखना और खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए. जब हम खुद से प्यार करते हैं, तभी हम दूसरों से बेहतर प्यार करना सीखते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|