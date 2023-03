Relationship Tips: बाप-बेटी के रिश्ते में दूरियां बढ़ाती हैं ये बाते, भूलकर भी न करें, बेटी होगी हर्ट

Father should not say these things to daughter: बाप-बेटी का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है. जहां बेटियां पापा की परी होती है वहीं फादर भी बेटी के लिए एक सुपर हीरो होते हैं. ऐसे में बाप-बेटी साथ में मिलकर खूब सारी बाते करते हैं. लेकिन कुछ ऐसी बाते होती है जोकि फादर को अपनी बेटी से भूलकर भी नहीं करनी चाहिए. ये बाते न केवल बेटी की मानसिक हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं बल्कि रिश्ते में भी दूरियां बढ़ा देती हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे है जोकि पिता को बेटी से गलती से भी नहीं करनी चाहिए क्यों कि ये बातों (Father should not say these things to daughter) बेटी को हर्ट कर सकती हैे, तो चलिए जानते हैं......

तुलना न करें बेटे से अक्सर फादर अपनी बेटियों की तुलना बेटों से करने लगते हैं क्यों कि वो चाहते हैं कि बेटी उनकी तरह बनें. इस बात से बेटी हीन भावना का शिकार हो जाती है. ऐसे में आप अपनी बेटी से बेटा बनने की उम्मीद बिल्कुल न रखें. घर के कामों को करने की सलाह न दें इस बात में कोई शक नहीं है कि हर पिता अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है. लेकिन कई बार परिवार और सोसाइटी के दबाव में आकर पिता बेटी को घर के कामों को करने की सलाह देते हैं. जिसके कारण बेटी को दुख पहुंच सकता है जिससे उनके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है. खाने की सलाह न दें कई पिता मजाक-मजाक में ही अपनी बेटी को कई बार ज्यादा ना खाने का मशवरा दे देते हैं. ऐसे में फादर बेटी को कहते हैं कि ज्यादा न खाओं वरना मोटी हो जाओगी. ये बात बेटी को बहुत खराब लग सकती है इसलिए आप अपनी बेटी को खाने के लिए रोक-टोक न करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं