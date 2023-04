Siblings Day 2023 के मौके पर भाई-बहन को भेजें प्यार भरे संदेश, मजबूत होगा रिश्ता

National Siblings Day Wishes: हर साल अमेरिका (USA) और कनाडा (Canada) में 10 अप्रैल को नेशनल सिब्लिंग डे मनाया जाता है, वहीं यूरोप (Europe) में 31 मई को भाई-बहन का दिवस (Brothers and Sisters Day) मनाया जाता है. जहां तक भारत की बात है, यहां हर साल जुलाई-अगस्त में रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) के मौके पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, और जीवनभर रक्षा का वचन मांगती है. मौके चाहे कोई भी हो अपने सिब्लिंग के प्रति प्यार जरूर जताना चाहिए. आइए जानते हैं कि इस मौके पर हम अपने भाइयों और बहनों को कौन-कौन से मैसेज भेज सकते हैं.

सिब्लिंग डे पर भेजें ये मैसेजेज

1. मां मुझे ममता देती है,

पिता अनुशासन सिखाता है

खुलकर कैसे जीना है बहन मुझे बताती है।

Happy National Siblings Day 2023

2. जब भी मुसीबतों का साया मेरे ऊपर मंडराता है,

तब मेरा भाई हमेशा मेरा साथ निभाता है.

हैप्पी सिब्लिंग डे

3. मेरे लक को गुड लक बनाती है,

मेरी बहन ही है, जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है

Happy Siblings Day

4. मुझ पर मुसीबत आती है तो वो संभाल लेता है,

पीछे हटने का भाई नाम नहीं लेता है,

खुश रहूं मैं और मेरा परिवार सारा,

इसी सोच के साथ वो हर काम को अंजाम देता है

हैप्पी सिबलिंग डे

5. फूलों का तारों का सबका कहना है,

एक हजारों में मेरी बहना है,

सारी उमर, हमें संग रहना है

Happy Siblings Day.

6. I know I have always been creating problems for you,

I know I have put you in trouble all the time

but you know that I love you. Happy Siblings Day.

7. My childhood would be incomplete without you.

Our bromance is the best thing in the world.

Happy Siblings Day, bro.

8. Wishing You a Joyful Siblings day,

You are the best part of my life,

But, I’m the best kind in our family. Haha!

9. You are lucky to have a fantastic sibling like me,

Happy Siblings Day

10. Siblings are friends for life,

No matter how much they fight,

they can never be separated,

Happy Siblings Day to you my dear.



