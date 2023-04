Relationship Tips: लड़कियां अपने मंगेतर से कैसे करें Financial Talk? ये 3 तरकीब आएगी काम

How To Have A Conversation About Money With Your Partner: हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल और कामयाब बने, इसके लिए एक केयरिंग पार्टनर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन इससे भी ज्यादा कई बार मेल पार्टनर के फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखा जाता है, तभी बात बन पाती है. इस बात में कोई शक नहीं कि शादी के बाद खर्च बढ़ना तय है. भले ही फाइनेंशियल बातों पर डिस्कस करना किसी लड़की के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन पार्टनर या मंगेतर से इस तरह की गुफ्तगू करने में झिझक होती है, हमेशा डर रहता है कि कई लड़की 'गोल्ड डिगर' तो नहीं? वो प्यार से ज्यादा पैसे को क्यों अहमितयत दे रही है? ऐसे कंडीशन में आप कुछ ट्रिक्स फॉलो कर सकती हैं.

ऐसे करें फाइनेंशियल टॉक की शुरुआत

जब बात 2 लोगों के फ्यूचर की हो तो पैसे की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है. आपके लिए सबसे पहले उनकी कमाई का जरिया या इनकम के बारे में सही तरीके से जानकारी होनी जरूरी है. हालांकि इस बारे में शालीनता का ख्याल रखें, क्योंकि जरा सी गड़बड़ मेल पार्टनर को बुरा फील करा सकती है. अगर पैसे की बात करना मुमकिन न हो, तो उनकी पसंद-नापसंद, धूमनेल फिरने का शौक, पसंदीदा कार वगैरह के बारे में बात करें. फ्यूचर प्लान डिस्कस करें

मनी टॉक करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन आप अपने मंगेतर से उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर सकती हैं, जैसे आगे कैसे इनकम बढ़ानी है, नई नौकरी, नया रोजगार, नया घर खरीदने का सपना. ऐसे सवाल पूछने से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और आपको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का आइडिया भी हो जाएगा. आमदनी और खर्च मैनेज करने की ट्रिक्स पूछें

भले ही टोटल इनकम या नेट वर्थ पूछना मुमकिन न हो, लेकिन आप अपने मंगेतर से ये जरूर पूछ सकती हैं कि वो अपनी आमदनी और खर्च को कैसे मैनेज करते है. उनसे अगर ये कहेंगी कि मैं कैसे अपने खर्च पर कंट्रोल करूं? तब वो जो ट्रिक्स बताएंगे उनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं.