How To Beat Pre-Wedding Anxiety: शादी से पहले हो रही है बैचेनी? तो ऐसे दूर करें Pre-Wedding Anxiety

How To Beat Pre-Wedding Anxiety: शादी से पहले एंजाइटी या नर्वस होना बहुत आम बात है. ऐसे में कई लोग शादी की भागदौड़ या बाद की जिंदगी को लेकर काफी स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से वो एंजाइटी की चपेट में आ जाते हैं. अरेंज मैरिज में अक्सर प्री वेडिंग एंजाइटी देखने को मिल जाती है. ऐसे में अगर जल्द ही आपकी शादी होने जा रही है और आपको अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है तो आज हम आपके लिए प्री वेडिंग एंजाइटी को दूर करने के टिप्स लेकर आए हैं. जिनको आजमाकर आप भविष्‍य को लेकर पोजिटिव सोचेंगे और शादी को पूरी तरह से एन्‍जॉय कर सकेंगे, तो चलिए जानते हैं (How To Beat Pre-Wedding Anxiety) प्री वेडिंग एंजाइटी को दूर करने के तरीके......

प्री वेडिंग एंजाइटी को इस तरह करें दूर (How To Beat Pre-Wedding Anxiety)

पार्टनर से बात करें

अगर आपकी जल्द ही शादी होने वाली है तो आप शादी की तैयारियों या शादी के बाद के जीवन को लेकर बहुत अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और अपने मेंटल स्टेट के बारे में बताएं. इससे आपका तनाव कम होगा.

बेस्ट फ्रेंड की मदद लें

अगर आपको शादी से पहले मन में अजीब-अजीब से विचार आ रहे हैं तो ऐसे में आप अपने बेस्ट फ्रेंड या किसी भरोसेमंद इंसान से इसके बारे में खुलकर बात करें. इससे आप काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

पार्टनर पर भरोसा करें

आपका होने वाला पति आपकी जरूरतों के साथ-साथ हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ऐसे में उन पर ट्रस्ट करके उन्हें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में पूरे भरोसे के साथ खुलकर बताएं. इससे आप दोनों के बीच आपसी समझ पैदा होगी.

सिचुएशन को समझें

तनाव या एंजाइटी को दूर करने का बेहतर तरीका ये है कि आप सच्चाई को स्वीकार करें. ऐसे में आप लाइफ में किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं. साथ ही इससे आप मजबूत बनकर हर समस्या का हल खुद ही ढूंढ लेेेंगे.

