Relationship Tips: जब लड़कियों आने लगे पार्टनर पर जबरदस्त गुस्सा, तो इस तरह करें Anger Control

How Girl Can Control Her Anger: खुशी, गम, हंसी और उदासी की तरह गुस्सा भी स्ट्रॉन्ग इमोशन है, कई बार हम भड़ास उसी शख्स पर निकालते हैं. हालांकि कई बार हद से ज्यादा गुस्सा रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है. हालांकि लड़का हो या लड़की गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इमोशनल माना जाता है, कई बार वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पातीं और पार्टनर पर आगबबूला हो जाती है. आइए जानते हैं कि आप किस तरह अपने एंगर को कंट्रोल कर सकती हैं.



लड़कियां कैसे कंट्रोल करें अपना गुस्सा

1. गहरी सांस लें

जब भी आपको अपने पार्टनर की कोई बात या हरकत पसंद नहीं आती तो उनपर भड़कने का दिल करता है, लेकिन गुस्सा रोकने के लिए आप गहरी सांस लें, मन को शांत करने की कोशिश करें, लगातार ऐसा करने से गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा 2. मन को शांत करें

गुस्सा होने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सोचना बंद करें जिसको लेकर आप हद से ज्यादा भड़क रही हैं. आंखे बंद करके मन को जितना हो सके शांत करने की कोशिश करें. 4. कह दें दिल की बात

अगर आपको अपने पार्टनर का कोई आदत या तरीका पसंद नहीं आता है तो उसे साथ लफ्जों में कह दें कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, दरअसल होता यूं कि इंसान बात को मन में दबाए रखता है और एक दिन गुस्सा बाहर आ जाता है. 5. सॉफ्ट म्यूजिक सुनें

आप का मूड भले ही कितना भी खराब क्यों न हो संगीत इंसान के लिए थेरेपी का काम कर सकता है, जब भी आपको पार्टनर पर गुस्सा आए तो तुरंत सॉफ म्यूजिक वाले सॉन्ग बजाना शुरू कर दें, इससे माहोल खुशनुमा हो जाएगा. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे