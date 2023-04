Relationship Tips: शादी के बाद बोरिंग हो गई जिंदगी? Married Life में ऐसे वापस लाएं Excitement

How To Bring Back Excitement In Married Life: शादी के बाद नए कपल को काफी एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वक्त के साथ मैरिड लाइफ बोरिंग हो जाती है क्योंकि आप पार्टनर को देखकर उतना अट्रैक्ट नहीं होते, साथ ही इंटिमेसी भी कम होने लगती है. चूंकि शादी को लॉन्ग टाइम कमिटमेंट माना जाता है, इसलिए पति और पत्नी के बीच हमेशा गहरा प्यार होना ही चाहिए, लेकिन जब दिलचस्पी कम हो चुकी है तो इसे वापस कैसे जगाया जाए. आइए हम आपको आज कुछ ऐसे तरीके बताने जाएंगे जिससे बोरिंग मैरिड लाइफ एक्साइटमेंट से भर जाएगी.

पुराने खुशनुमा पल याद करें

जब आपकी शादीशुदा जिंदगी बदरंग हो जाए तो इसमें वापस रंग भरने के लिए आपको उन खुशनुमा पलों को साथ बैठकर याद करना होगा. आप पुराने फोटो एलबम, वीडियोज, और गिफ्ट को देखें और इनकी अहमियत के बारे में डिस्कस करें. आप चाहें तो उसी जगह ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपने हनीमून मनाया था. इसके अलावा उस होटल या रेस्टोरेंट भी साथ जाएं जहां आप दोनों डेटिंग करते थे. इसका बेहतर असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा. शर्म को कर दें 'बाय-बाय'

अक्सर जब शादी के कई साल गुजर जाते हैं, तो बच्चों और बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में इंटीमेसी की बात करना, हाथों में हाथ देना, माथे पर किस करना जैसे चीजों को लेकर काफी शर्म सी महसूस होने लगती है. लेकिन पति-पत्नी अगर करीब आना चाहते हैं तो शर्म को'बाय-बाय' करना होगा. साथ ही अपनी फैंटेसीज और फीलिंग भी लाइफ पार्टनर से शेयर करनी होगी. प्यार से बात करें

शादी को जब काफी वक्त गुजर जाता है तो परिवार और जिम्मेदारियों का बोझ काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, तो टेंशन की वजह से बार-बार लाइफ पार्टनर पर झल्लाना, गुस्सा करना या भड़ास निकालने से बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ता बिगड़ सकता है. बेहतर है कि आप जीवनसाथी से उसी तरह प्यार से बात करें, जैसे शादी के पहले महीने या पहले साल के दौरान करते थे. किसी काम के लिए बड़े सब्र और सम्मान के साथ रिक्वेस्ट करें, क्योंकि हर इंसान रिस्पेक्ट का भूखा होता है.