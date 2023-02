Relationship Tips: पार्टनर को इमोशनली लाना है करीब, तो ये 3 तरीके आएंगे आपके काम

How To Bring Your Partner Emotionally Closer: कई बार जब हम लंबे वक्त तक किसी के साथ रिलेशनशिप या शादीशुदा जिंदगी में होते हैं, तो धीरे-धीरे नजदियां कम होने लगती है, ऐसे में बिना वक्त गंवाए अलर्ट होने की जरूरत है. जिस तरह आप फोन को रिचार्ज करते हैं वैसे ही रिश्ते में भी वापस पुराने तरह का अटैचमेंट वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए. हलांकि हर कोई ये बात नहीं जानता कि पहले जैसा मजबूत रिश्ता कैसे बनाया जाए. ऐसे में आप अपने जीवनसाथी को इमोशनली करीब लाने के लिए कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं.

पार्टनर को इमोशनली करीब लाने के तरीके

1. राज की बातें शेयर करें

याद कीजिए वो दिन जब आप अपनी हर छोटी-बड़ी बातें अपने पार्टनर के साथ शेयर करते थे, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो क्या सोचेगा. जाहिर सी बात है कि आप ऐसा उसी के साथ करते हैं जिसको अपने दिल के सबसे करीब पाते हैं, लेकिन लंबा वक्त गुजरने के बाद आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि पार्टनर से क्या बताना है और क्या छिपाना है. अगर आप फिर से नजदीकियां चाहते हैं तो उन्हें पहले की तरह ही ट्रीट करना होगा. अपने जीवनसाथी से कुछ भी न छिपाने से रिश्ता और मजबूत होता है.

2. रिश्तों में फिर से लाएं गर्माहट

जब आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत में होते हैं तो एक्साइटमेंट में उनको गले लगाना, गुडबाय किस देना, कंधे पर हाथ रखना, हाथों में हाथ देना. इस तरह के फिजिकल टच दो इंसानों को बेहद करीब लाते हैं, लेकिन अगर रिश्तों में ऐसी एक्साइटमेंट अगर कहीं खो गई है, तो अब वक्त आ गया है कि संबंधों में फिर से गर्माहट लाई जाए. अगर आप उन्हें खूबसूरत पास्ट जैसा अहसास कराएंगे तो दूसरा इंसान भी आपके इमोशनली करीब आ जाएगा

3. पार्टनर की खुशी का ख्याल रखें

कहा जाता कि प्यार का मतलब अपने से ज्यादा अहमियत पार्टनर की खुशी की होती है. याद कीजिए कि जब आपकी नई नई जान पहचान हुई थी तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. आप उनकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखते थे. अब फिर से वो करें जिससे उनको खुशी मिलती है, जैसे- गिफ्ट देना, पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाना, फेवरेट डिश पकाकर खिलाना, उनके लिए चाय बनाना वगैरह. ऐसा करने से आप उनके दिल के पास आ जाएंगे.

