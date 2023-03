Relationship Tips: आपका लव पार्टनर खुदगर्ज है या नहीं? इन हरकतों से चुटकियों में लग जाएगा पता

How To Know Your Partner Is Selfish Or Not: कोई भी रिश्ता कितना लंबा टिकेगा ये कई बातो पर निर्भर करता है, सबसे अहम है भरोसा, इसके बाद इस बात पर गौर किया जाता है कि एक दूसरे की कितनी केयर की जाती है. लेकिन बार ऐसा होता है कि लव रिलेशनशिप में एक पार्टनर खुदगर्ज निकल आता है और फिर रिश्तों में दरार पैदा होनी शुरू हो जाती है. हो सकता है कि वो इंसान खुद के मतलब के लिए आपसे जुड़ा हो, क्योंकि देर सवेर असली स्वभाव नजर आ ही जाता है. अगर आपका साथी भी ऐसा है तो उनसे तुरंत ब्रेकअप कर लेना चाहिए वरना जिंदगीभर पछताना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि कैसे पहचानें कि आपका पार्टनर Selfish हो चुका है.

अपने पार्टनर की खुदगर्जी को कैसे पहचानें? बिल पे करने में आनाकानी

जब आप किसी लव रिलेशनशिप में होते हैं तो अक्सर बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, आमतौर पर दोनों पार्टनर आपस में बिल स्प्लिट करते हैं या कोई एक इंसान बिल पे कर देता है, लेकिन अगर बार-बार आप ही बिल चुका रहे हैं और दूसरा शख्स अपनी जेब में हाथ भी नहीं डालता, या फिर पैसे देने के टाइम हाथ धोने के लिए भाग जाता है, तो ऐसे में समझ जाएं कि वो इंसान स्वार्थी हो चुका है. आप ही करते हैं मैसेज और कॉल की शुरुआत

प्यार मोहब्बत में फोन पर लंबी बात या लगातार चैट करना आम बात है, लेकिन अगर आप ही बार-बार कॉल या चैट की शुरुआत करते हैं, या फिर आप ही प्यार का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो समझ जाएं कि आपका पार्टनर रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं. इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता

अगर पार्नटर आपके इमोशन को कैजुअली लेता है, या आपकी फीलिंग की कद्र नहीं करता तो समझ जाएं कि उसके दिल केयर करने की भावना की कमी है. हर इंसान अपनी जिंदगी में मेंटल और इमोशन सपोर्ट की उम्मीद रखता है. जिंदगी में कई बार आपको इस बात का अहसास करना होता है कि कोई तो उसके साथ है, लेकिन आप जब अकेला महसूस करने लगें तो समझ जाएं कि सेलफिश पार्टनर की अब जरूरत नहीं है. भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं