Relationship Tips: गुस्से के कारण रिश्ते में आ गई दरार? इस तरह पार्टनर का मूड होगा बेहतर

How To Control Anger In Relationship: आप और आपके पार्टनर के बीच बॉन्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, लेकिन एक साथ रहने पर छोटे मोटे झगड़े या मनमुटाव होना लाजमी है. अक्सर किसी बात पर हमें काफी गुस्सा आता है और जीवनसाथी पर भड़ास निकाल देते हैं. अगर बार-बार ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त के बाद रिश्ते में दरार आने लगेगी. आइए जानते हैं कि अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें और साथी का मूड बेहतर करने के लिए क्या करें.

1. खुद पर काबू रखें

सबसे पहले तो अपने गुस्से पर काबू रखना सीखें, भड़कने से किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता. अगर मुश्किल वक्त में भी पार्टनर के साथ आराम से बात करेंगे तो कभी ब्रेकअप जैसे हालात पैदा नहीं होंगे. 2. एकांत में चले जाएं

जब पार्टनर को देखते ही गुस्सा आने लगे, तो भड़कने से बजाए दूसरे कमरे में चले जाएं और अकेले बैठकर गुस्सा शांत करें. इस स्थिति में आमने-सामने रहने पर स्थिति बिगड़ जाएगी. 3. खुशनुमा बातों को याद करें

जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप अपने पार्टनर के साथ गुजारी खुशनुमा पलों को याद करें और उनसे शेयर करें. इससे उनका मूड भी अच्छा होगा और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे 4. कहीं साथ बाहर जाएं

बेहतर है कि आप उनका गुस्सा शांत करने के लिए कहीं बाहर ट्रैवलिंग का प्लान बना लें, अगर ऐसा करना मुमकिन न हो तो उसी शहर में कहीं बाहर डिनर या लंच करने चले जाएं, अच्छे माहौल में मिजाज भी बेहतर हो जाएगा. 5. सरप्राइज गिफ्ट दें

किसी भी इंसान को अगर उसके पसंद का तोहफा देंगे तो उन्हे स्पेशल फील होगा और मूड कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन अचानक से खुशी का अहसास होने लगेगा. इसलिए झगड़ा होने पर सरप्राइज गिफ्ट जरूर दें. ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर