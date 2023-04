तनावपूर्ण भावनाओं से मेंटल हेल्थ हो रही है खराब? ऐसी फीलिंग्स को ऐसे करें कंट्रोल

How to Control Your Emotions: क्या होता है जब केवल भावनाएँ ही हमारे जीवन को चलाती हैं? जब हम भावनाओं को अपने जीवन पर हावी होने देते हैं तो सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. "जब भावनाएं हमारे व्यवहार को संचालित करती हैं, तो हम उन चीजों को करते हैं जिन पर हमें पछतावा होता है या आत्म-सुरक्षा मोड में चले जाते हैं. जब हम अपनी भावनाओं को देखना सीखते हैं, तो हम अपने आप को उनसे अलग देखते हैं. हम भावनाओं का अनुभव करने वाले साक्षी बनते हैं. फिर, हमारे पास विकल्प होता है और हम अपने मूल्यों के साथ संरेखण में कार्य कर सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तनावपूर्ण भावनाओं की स्थितियों में लोग किन तरीकों से निपटते हैं. इसके साथ ही बताएंगे कि इन (How to Control Your Emotions) भावनाओं को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं....

तनावपूर्ण भावनाओं से निपटने के तरीके भावनात्मक प्रतिक्रिया

यह तब होता है जब लोग बेहद प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और वे अपना सबसे जोरदार व्यवहार दिखाते हैं - चिल्लाना, तूफानी होना, आक्रामक बयान देना, या ऐसी बातें कहना समाप्त करना जो बाद में उन्हें पछताना पड़े. भावनात्मक बंद

कुछ लोग अत्यधिक इनकार में चले जाते हैं और बात करने से मना कर देते हैं. वे स्थिति से भी अलग हो जाते हैं और इसके बारे में बातचीत करने से बचते हैं. तनावपूर्ण भावनाओं को खत्म करने के तरीके स्व-साक्ष्य

यह जागरूकता का चरण है जब हम जिस तरह से महसूस करते हैं उसका निरीक्षण करना शुरू करते हैं. हमें संघर्ष से निपटने के अपने तरीकों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की भी आवश्यकता है. विराम

हमें प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने का अभ्यास करने की आवश्यकता है. यह शरीर को ऑटोपायलट से बाहर निकालने में मदद करता है. आवेग

जब हम तनावग्रस्त होते हैं, तो हमारे दिमाग में स्वचालित आवेग आने लगते हैं. हमें उन्हें हरा देना चाहिए और हर कीमत पर आवेग से बचना चाहिए. स्वयं को शांत करना

निर्णय लेने से पहले खुद को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को शांत करके अपने दिमाग को दूर कर लें. हम घूमने जा सकते हैं या कुछ ऐसा करने में खुद को व्यस्त कर सकते हैं जो हमें विचलित करता है. पसंद

हमें यह चुनने की ज़रूरत है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देना चाहते हैं. जिस तरह से हम प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, उसके बारे में जब हम एक सूचित निर्णय लेते हैं, तो हम अपने आप में अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं.