Elderly Parent's Relationship: चिड़चिड़ा हो गया है घर के बुजुर्गों का स्वभाव, ऐसे करें डील, हो जाएगा इंपॉर्टेंस को एहसास

Tips to deal with old people: कई बुजुर्ग जीवन के आखिरी पड़ाव में उदासी का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका स्वाभाव चिड़चिड़ा हो जाता है. उम्र के साथ-साथ बुजुरेगों में गुस्सा और जिद बढ़ना आम बात होती है. ऐसे में बुजुर्गों को समझना बहुत कठिन हो जाता है. इसलिए आज हम आपको बुजुर्गों से डील करने की कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं. इससे आप बुजुर्गों के अकेलेपन और चिड़चिड़ेपन को आसानी से दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Tips to deal with old people) बुजुर्गों का चिड़चिड़ापन कैसे दूर करें....

बुजुर्गों को वक्त दें

आज के समय की बिजी लाइफस्टाइल के चलते घर के मैंबर्स को एक दूसरे के साथ समय बिताने का वक्त नहीं मिल पाता है. ऐसे में बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठने का समय ही नहीं मिल पाता है जिसके कारण बुजुर्ग खुद को अकेलापन महसूस करने लगते हैं जिससे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है. इसलिए आप दिन का थोड़ा सा समय बुजुर्गों के साथ जरूर बिताएं.

नाराजगी का पता लगाएं

घर के बड़े-बुजुर्ग कई बार गुस्से में अपने बच्चों को खूब खरी-खोटी सुना देते हैं. ऐसे में आप उनकी नाराजगी की वजह जानने की कोशिश करें न कि उनसे कोई बहस या झगड़ा करें. इसके साथ ही आप ऐसे में आप प्यार से बात करके परेशानी का हल निकालें.

अहमियत का एहसास दिलाएं

बूढ़े लोगों को खुश करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है. इसलिए आप केवल रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों जैसे- सीढ़िया चढ़ते समय उनका हाथ पकड़ना, बाहर घुमाने ले जाना और शॉपिंग कराने में उनकी देखभाल करके आप उनको अपने प्यार का एहसास करा सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं