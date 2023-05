Relationship Advice: क्या रिलेशनशिप घोस्टिंग? ये हैं इससे बचने के कुछ आसान तरीके

How to Deal with Being Ghosted: डेटिंग की दुनिया में घोस्टिंग सबसे हैरान करने वाला और निराश करने वाला एक्सपीरियंस है. ऐसा तब होता है जब कोई बिना किसी स्पष्टीकरण या चेतावनी के अचानक आपके कॉल का जवाब देना बंद कर देता है. अधर में छोड़े जाने की अनुभूति आपको कन्फ्यूज, हर्ट और रिजेक्टिड महसूस करा सकती है. हालांकि, इससे निपटने के लिए आप कुछ प्रेक्टिकल कदम उठा सकते हैं.

सबसे पहले, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि घोस्टिंग आपके बारे में नहीं है. यह दूसरे व्यक्ति की कम्यूनिकेशन स्किल और इमोश्नल मच्योरिटी का प्रतिबिंब है. अपने आप को दोष देना और आश्चर्य करना आसान है कि आपने क्या गलत किया, लेकिन सच तो ये हैं कि आपने इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं किया. याद रखें कि घोस्टिंग दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय है. जिस व्यक्ति ने आपको घोस्ट बनाया है, उस तक पहुंचने के आग्रह का विरोध करना महत्वपूर्ण है. जब किसी ने कम्यूनिकेशन को बंद करने का निर्णय लिया है, तो इस बात की संभावना कम है कि आप चाहे कितने भी मैजेस भेजें, वे अपना मन बदल लेंगे. इसके बजाय, एक कदम पीछे हटने की कोशिश करें और अपनी भावनाओं को समझने करने के लिए खुद को कुछ समय दें. ऐसे में आप टहलना, ध्यान लगाना या दोस्तों के साथ समय बिताने जैसी सेल्फ केयर गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखें. एक और उपयोगी तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिस पर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में भरोसा करते हैं. यह एक दोस्त, परिवार का सदस्य या चिकित्सक हो सकता है. अपनी भावनाओं को शेयर करना और सच का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से सशक्त हो सकता है और स्थिति को समझने में आपकी सहायता कर सकता है. ऐसे में अपनी भावनाओं के बारे में खुद से और अपने ट्रस्टवर्दी के साथ ईमानदार होना महत्वपूर्ण है, भले ही उन्हें व्यक्त करना मुश्किल हो. विकास के अवसर के रूप में घोस्टिंग के एक्सपीरिएन्स को फिर से नाम देना भी एक अच्छा विचार है. इस बारे में सोचने की कोशिश करें कि आपने एक्सपीरिएन्स से क्या सीखा और भविष्य के रिश्तों में यह कैसे आपकी मदद कर सकता है. शायद यह स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने और अपने पार्टनर्स के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने में उपयोगी है. शायद ये इस बात की का संकेत है कि आपको अपना समय और ऊर्जा किसमें निवेश करना चाहिए. अंत में, भविष्य के प्रति पोजिटिव और आशावादी बने रहने का प्रयास करें. याद रखें कि डेटिंग की दुनिया में घोस्टिंग एक सामान्य एक्सपीरिएन्स है और यह दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने की आपकी क्षमता की झलक नहीं है. नई संभावनाओं के लिए खुला रहना और खुद को वहां से बाहर रखना महत्वपूर्ण है. विश्वास करें कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो आपकी सराहना करेंगे और आप जो हैं उसके लिए आपको महत्व देंगे. घोस्टिंग एक दर्दनाक एक्सपीरिएन्स हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह आपके बारे में नहीं है. अपनी देखभाल करके, दूसरों से बात करके, अनुभव को नया रूप देकर, और पोजिटिव रहकर, आप एक्सपीरिएन्स से मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभर सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|