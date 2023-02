Relationship Tips: काम में बिजी पार्टनर की जिंदगी न बनाएं नर्क, इस तरह खुशहाल रखें रिश्ता

How To Remain Happy With Busy Partner: जब हम किसी इंसान से बेहइंतहा मोहब्बत करते हैं या खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में रहना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उस शख्स के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन मौजूदा दौर में जब महिला और पुरुष दोनों ही ऑफिस का काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम कम निकल पाता है. आमतौर पर जब पार्टनर के लिए दूसरा शख्स टाइम नहीं निकाल पाता तो, अक्सर झगड़े होने लगते हैं. इसके लिए अपने जीवनसाथी की जिंदगी नर्क बनाने से अच्छा है कि समझदारी से काम लें और जिंदगी को खुशहाल बनाएं. आइए जानते हैं कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए.

बिजी पार्टनर से कैसे डील करें 1. परेशान न हों

सबसे पहले जरूरी है कि आप जरा भी टेंशन न लें, इस बात को समझें कि आपका पार्टनर जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, इसलिए नराज न हों और उनकी परेशानी न बढ़ाएं, ऐसे में आप रिश्ते को और ज्यादा बिगाड़ देंगे. 2. पार्टनर से खुलकर बात करें

काम की वजह से बिजी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनसे खुलकर बात करेंगे तो उनकी परेशानी को समझ पाएंगे. कम्यूनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, इसलिए बात करने से बात बनेगी और सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा. 3. घर पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें

आपकी ख्वाहिश होती होगी कि पार्टनर के साथ कहीं छुट्टियां बिताने बाहर जाएं, लेकिन उनको ऑफिस से लीव अप्रूव नहीं हो पाती जिसके कारण आपका ट्रैवलिंग का प्लान बार-बार कैंसिल हो रहा है तो घर में ही क्वालिटी टाइट स्पेंड करने का प्लान बना लें. इसके लिए आप घर में साथ लंच या डिनर का प्लान बना सकते हैं, या फिर रूम में ही पसंदीदा मूवी देखने की कोशिश करें. 4. पार्टनर को दें सरप्राइज

कई बार आप अपने पार्टनर से नाराज होते हैं क्योंकि वो इंसान आपको काम में मशगूल होने की वजह से टाइम नहीं दे पाता. आप उनका मूड ठीक करने के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. इसके लिए आप उनको कोई प्यारा सा तोहफा दें दें या फिर वो काम पूरा कर दें जिसकी वजह से पार्टनर परेशान हैं. ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आपको उनकी कितनी फिक्र है. ये खुशहाल जिंदगी जीने का आसान तरीका है. ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर