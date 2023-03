Relationship Tips: शादी के बाद क्यों आती है Financial Problems? इस तरह से कर सकते हैं फिक्स

How To Fix Financial Problems After Marriage: हमने अक्सर ये सुना है प्यार में रूपये-पैसे की अहमियत नहीं होनी चाहिए, ये बात कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, लेकिन प्रैक्टिकल जरा भी नहीं है. आपने हमेशा ये देखा और सुना होगा कि शादी के बाद कपल के खर्चे बढ़ जाते हैं, कई बार तो हालात संभालना मुश्किल हो जाता है. इसकी वजह से टेंशन बढ़ती है और घर का माहौल भी खराब होने लगता है. ऐसे में आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का तरीका जानें, जिससे भविष्य में कोई परेशानी पेश न आए.

1. बेवजह खर्च पर कंट्रोल करें

पैसे खर्च करने के मामले दोनों पार्टनर का नजरिया अलग-अलग हो सकता है. कोई खर्च करने में माहिर होता है तो दूसरा जेब में हाथ डालने से पहले कई बार सोचता है. ऐसे में न सिर्फ जेब पर खर्च बढ़ता है, बल्कि तकरार की स्थिति भी पैदा हो जाती है, जो झगड़े की वजह बनती है. आप हमेशा बीच का रास्ता निकालने के बारे में सोचें और बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाएं. इसके लिए एक साथ बैठकर बातचीत करें. 2. पैसों की बचत जरूर करें

आजकल महंगाई के जमाने में सेविंग करना बेहद मुश्किल काम हो गया है, लेकिन प्रोपर प्लानिंग की जाए तो आप हर महीने कुछ पैसे बचा सकेंगे जिससे आगे इमरजेंसी के वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सके. आप मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांट दें, एक जरूरी खर्च, एक घूमने फिरने या बाहर जाने का खर्च, और तीसरा मंथली सेविंग. अक्सर बैंक अकाउंट में पैसे रखने पर ये खर्च हो जाते हैं, ऐसे में आप गुल्लक में रुपये जमा कर सकते हैं. 3. लोन लेने से परहेज करें

कई लोग शादी के बाद काफी ज्यादा होम लोन और कार लोन ले लेते हैं, और फिर जिंदगीभर कर्ज चुकाते-चुकाते थक जाते हैं, सबसे जरूरी है कि अपने खर्चे को सीमित करें और कर्ज के जाल में न फंसे. 4. क्रेडिट कार्ड का कम इस्तेमाल करें

महीने के आखिर में जब कैश खत्म हो जाता है तो क्रेडिट कार्ड ही काम आता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और इसके बिल चुकाने में पसीने छूट जाते हैं. इसलिए जहां बहुत जरूरी न हो वहां इस पेमेंट मेथड का यूज न करें. 5. दोनों मिलकर कमाएं

अगर आपकी आमदनी से ज्यादा खर्चे बड़े हैं तो बेहतर है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर कमाएं, इससे महीने की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और अच्छी खासी सेविंग करने में भी परेशनी पेश नहीं आएगी.