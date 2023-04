First Date पर लड़की को ऐसे करें इम्प्रेस, झट से बन जाएगी बात

How To Impress A Girl On First Date: आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलना काफी आसान हो गया है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के डेटिंग ऐप आ चुके हैं, लेकिन कई लड़के तमाम कोशिशों के बाद भी तन्हा रहते हैं, क्योंकि वो पहली मुलाकात में लड़कियों को इम्प्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पहली मीटिंग आखिरी साबित होती है. ये बात सच है कि अगर आपको जानकारी की कमी है तो लड़कियों का दिल जीतना आसान नहीं. आइए जानते हैं कि आप फर्स्ट डेट पर लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं.

सही तरीके से ग्रीट करें

सही तरीके से ग्रीट करें

जब भी आप पहली बार किसी लड़की से मिलें तो उसे हाई कहकर ग्रीट करें, इस दौरान आपकी खुशमिजाजी झलकनी चाहिए, हालांकि हद से ज्यादा खुशी भी काम बिगाड़ सकती है. हाथ मिलाकर ग्रीट करना भी सही तरीका है हालांकि अगर महिला असहज महसूस कर रही है तो ऐसा न करें. लड़की को बोलने दें

लड़कियों को वो लड़के काफी पसंद आते हैं जो उनकी बातों को इतमिनान से सुनते हैं, इसलिए उन्हें बोलने का पूरा मौका दें और बीच में न टोकें. खासकर अपनी बातों को थोपने की कोशिश न करें, इससे आप उनका दिल जीत सकते हैं. झूठ न बोलें

किसी भी रिश्ते का आधार भरोसा होता है, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ न बोलें और न ही शेखी बघारने की कोशिश करें, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. हंसी मजाक करें

पहली मुलाकात में सीरियस टॉक करना सही नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत मजाक करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि फन टॉक के दौरान महिला विरोधी बातें न करें जिससे उनकी फीलिंग हर्ट हो. अगर आप मजेदार बात करें तो लड़की के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी और डेट बोरिंग भी नहीं लगेगा.