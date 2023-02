Relationship Advice: पड़ोसियों से हमेशा होती है खट-पट? तो इन टिप्स की मदद से करें दोस्ती की शुरूआत

How to improve relationship with neighbor: जब आप रिश्तों की अहमियत समझते हैं तो आप उन्हें बेहतर बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं. इसी कारण से लोग तीज-त्यौहार और खास मौकों पर रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाकर ऑकेजन को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन सारे रिश्ते में एक रिश्ता सबसे अलग होता है जोकि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ होता है. लेकिन कई लोगों का अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है.

ऐसे में इसके पीछे की वजह जानना भी बेहद जरूरी होता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पड़ोसियों से साथ अच्छा रिश्ता बनाने के टिप्स लेकर आए हैं. जिनको आजमाकर आप पड़ोसियों के साथ एक बेहतर और दोस्ती से भरा रिश्ता कायम कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How to improve relationship with neighbor) पड़ोसियों से साथ अच्छा रिश्ता बनाने के टिप्स.... पड़ोसियों से रिश्ता कैसे बेहतर करें (How to improve relationship with neighbor) स्माइल के साथ बोलें ‘हेलो’ फ्रेंडशिप की शुरूआत एक हल्की सी स्माइल और हाई-हेलो के साथ स्टार्ट होती है. ऐसे में अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो अपने फेस पर हल्की सी स्माइल जरूर रखें और फिर उनका हाल-चाल पूछें. इससे आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है. स्पेशल डिश शेयर करें पड़ोसी के साथ सच में अगर आप अपने पड़ोसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो उनके साथ अपनी पसंदीदा डिश या जोकि भी आप बहुत अच्छा पकाते हैं उस डिश को जरूर शेयर करें. इससे आपके पड़ोसी में अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिलेगा. पड़ोसी हाल-चाल लेते रहें आज के समय की भागदौ़ड़ भरी लाइफ के चलते हमारा कई दिनों तक पड़ोसियों से मिलना नहीं हो पाता है. ऐसे में आप उनके घर जाने की कोशिश करें और उनके हाल-चाल लें और इतने दिनों से न दिखने का कारण जानें. पड़ोसी की जरूरत में काम आएं आप एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते एक परिवार होते हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर पड़ोसी ही सबसे पहले मदद के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में कई बार पड़ोसी की गैर-मौजूदगी में आप उनका पार्सल लेना जैसे जरूरी काम भी करने से न चूकें. इससे आप दोनों के रिश्ते के बीच मधुरता आती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं