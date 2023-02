Family Relationships Tips: परिवार के लोगों के बीच आ गई है दरार? तो फैमिली को फिर से करीब ले आएंगी ये टिप्स

Tips to keep the family together: हर कोई खुशहाल परिवार का सपना देखता है. इसके लिए परिवार के लोगों के बीच आपस में प्यार और आदर की भावना होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कई बार फैमिली के लोग एक दूसरे को समझने में असमर्थ हो जाते हैं जिससे अच्छे से अच्छा रिश्ता भी खराब होने की कगार तक पहुंच जाता है जोकि फैमिली में दरार की ओर इशारा होता है. ऐसे में इस दरार को समय रहते भरने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है. इसलिए आज हम आपको फैमिली को एक साथ रखने के टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप (Tips to keep the family together) फैमिली की दरार को दूर करते हुए परिवार को एक साथ राजी-खुशी रख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे....

फैमिली के साथ बातें शेयर करें एक दूसरे से बाते करना परिवार में आई दरार को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है. जब आप परिवार के साथ ऐसी बाते जैसे आपका दिन कैसा रहा, दिन भर आपने क्या किया शेयर करने लगेंगे, तो फैमिली के लोगों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे झगड़े भी आसानी से खत्म हो जाएंगे. डिनर साथ में करें जब आप पूरे दिन के बिजी रूटीन बाद जब डिनर टेबल पर साथ बैठते हैं तो इससे आपके बीच आई दरार या मनमुटाव बातचीत के जरिए खत्म होने लगते हैं. इससे आपको फैमिली के डेली रूटीन का पता होता है साथ ही इससे आप फैमिली को समय भी दे सकते हैं. फेमिली के साथ एक्टिविटी में पार्ट लें किसी भी परिवार के लोगों में दूरी की गुंजाईश तभी रहती है जब वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं. ऐसे में आप रोजाना फैमिली के लिए वक्त निकालने की कोशिश करें. ऐसे में परिवार के लोगों के साथ डिबेट, फन एक्टिविटी या सोसाइटी में होने वाले प्रोग्राम में पार्ट लें. इससे परिवार के लोगों के बीच अच्छी बॉंड बनती है. हर मौके को सेलिब्रेट करें साथ में अगर आप परिवार के लोगों के बीच आई आपसी दूरी को कम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप हर फेस्टिवल या खास मौके पर साथ में जश्न मनाएं. इससे बच्चों को भी आपके रीति-रिवाज़ों का पता चलता है साथ वो फैमिली के साथ रहने की अहमियत को समझेंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं