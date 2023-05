Relationship Tips: कहीं प्यार में तो नहीं हो रहा आपका इस्तेमाल? इस तरह राज से उठेगा पर्दा

How To Know If You are Being Used In A Relationship: जब आप किसी शख्स के साथ प्यार में होते हैं तो ये रिश्ता बिना किसी फायदे या नुकसान को सोचकर निभाना चाहिए. इसमें लालच या किसी तरह का बेनिफिट शामिल होता है तो समझ जाएं कि रिलेशनशिप ज्यादा लंबा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि फायदे के रिश्ते में इमोशन की जगह सीमित हो जाती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब एक दूसरे का साथ बोझ लगने लगता है. क्या आप जिस रिलेशनशिप में हैं उनमें 'पार्टनर विद बेनेफिट' जैसी सोच तो नहीं? कहीं आपका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, इसका पता लगाना जरूरी है. अगर आपका शक सही निकले, तो रास्ते जुदा जुदा कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे.

पार्टनर तो नहीं कर रहा आपको यूज? 1. इमोशन की कद्र न करना

आपके पार्टनर के साथ रिश्ता भावनात्मक होता है, अगर वो शख्स आपके इमोशन की कद्र नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि उसे आपकी फिक्र नहीं है. प्यार में खुद की खुशी से ज्यादा साथी की खुशी मायने रखती है, लेकिन अगर एक इंसान दूसरे को बार बार हर्ट कर रहा है, तो समझ जाएं कि अब अलग हो जाने में ही भलाई है. 2. हर बार बिल आप ही पे करते हैं

आमतौर पर आजकल दोनों लवर्स वर्किंग होते हैं, इसलिए जब रेस्टोरेंट, मूवी या ट्रिप पर जाएं तो खर्चे स्प्लिट करना एक अच्छा तरीका होता है, या फिर एक पार किसी ने खर्च कर दिए तो दूसरी बार दूसरे पार्टनर ने पेमेंट कर दी, लेकिन अगर हर बार आप ही बिल पे कर रहे हैं तो ये मान लें कि आपका यूज किया जा रहा है, इसलिए बेवकूफ बनने की जगह आप पार्टनर से पीछा छुड़ा लें 3. रिलेशनशिप सीक्रेट रखना

अगर आप किसी को अपना खास मानते हैं तो जमाने को बताने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी पार्टनर इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहता है, तो इसका मतलब है कि मौका मिलते ही वो आपको छोड़ देगा, इसलिए आप ही उनकी जिंदगी से बाहर हो जाएं 4. फिजिकल इंटिमेसी पर ही फोकस करना

अगर आपका पार्टनर आपसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने पर जोर देता है और उसका आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम है तो जाहिर सी बात है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है. प्यार का मतलब सिर्फ शारीरिक नजदीकियां नहीं होता, बल्कि आप भावनात्म रूप से भी जिंदगीभर साथ निभाने का वादा करते हैं.