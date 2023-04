Overly Dependent Partner: कहीं आप भी तो अपने पार्टनर पर होने लगे हैं ज्यादा डिपेंडेंट? इन इशारों को न करें नजरअंदाज

How To Know That You Are Over Dependent On Partner: जब कोई इंसान प्यार में डीपली इंवॉल्व हो जाता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि पार्टनर हमेशा साथ या आसपास रहे, हालांकि भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है. कई बार जब आपका साथ कहीं बाहर होता है, तो आप उसे इसलिए भी मिस करते हैं क्योंकि उनके बिना आपका काम नहीं चल पाता. भले ही आपको पार्टनर की कितनी भी जरूरत क्यों न हो, लेकिन लाइफ में किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा निर्भर होना अच्छा नहीं है, इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही चाहिए. आइए जानते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने पार्टनर पर काफी ज्यादा निर्भर हो चुके हैं.

अकेले नहीं कर पाते शॉपिंग

कुछ लोगों के लिए अकेले शॉपिंग करना आसान नहीं होता, वो अपने साथ पार्टनर को इसलिए ले जाते हैं, ताकि उनसे उनकी पसंद पूछ सकें, क्योंकि वो खुद आउटफिट के च्वॉइस को लेकर कंफ्यूज रखते हैं. आपको खुद से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टनर इरिटेट हो सकता है. पार्टनर के मूड पर डिंपेंड होता है आपका मूड

अगर आपका पार्नटर उदास है तो ये जरूरी नहीं कि आप भी उदास रहें. अगर आप किसी बात से परेशान हैं और उसी वक्त पार्टनर खुश है तो इसके लिए खुद को बिलकुल भी न कोसें, क्योंकि आपकी मेंटल कंडीशन अलग हो सकती है. खुद के मूड को किसी और के मूड पर डिपेंड रखना सही नहीं है.

साथ छूट जाने का डर

अगर आपको इस बात का डर है कि अगर किसी वजह से पार्टनर का साथ छूट जाए या उसकी मौत हो जाए तो आप उनके बिना जी नहीं पाएंगे, तो ये स्थित बाद में खतरनाक हो सकती है. आप भले ही किसी इंसान से कितना भी प्यार क्यों न करते हों, लेकिन अकेले रहने का हुनर जरूर आना चाहिए.

