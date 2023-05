Spying Partner: कहीं पार्टनर तो नहीं करता आपकी जासूसी? इन ट्रिक्स के जरिए लग जाएगा पता

How To Know Your Partner Is Spying on You: दोस्ती हो या प्यार कोई भी रिश्ता भरोसे और इमोशनल अटैचमेंट पर टिका होता है, अगर इसमें शक की एंट्री हो गई तो समझ जाएंगे कि प्यार की बुनियाद कमजोर हो चुकी है. कई बार आपको अपने पार्टनर की हरकतों पर शक होने लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं उनका बिहेवियर चेंज हो गया है. हो सकता है कि वो इंसान आप पर नजर रख रहा हो, लेकिन आप यकीन से कुछ भी नहीं कह पाते. आइए जानते हैं कि इस बात का पता कैसे लगाएं कि आपका पार्टनर आपकी जासूसी में इंवॉल्व है.

1. बार-बार फोन चेक करना

फोन के जरिए आपकी सारी एक्टिविटीज का पता आसानी से लग जाता है, इसलिए किसी भी जासूसी करने वाले शख्स के लिए ये सबसे पहला टारगेट होता है. अगर आपका पार्टनर आपकी चैट, मैसेजेज बार बार चेक करा है, या फिर आपकी लोकेशन का पता लगा रहा है, तो समझ जाएं ये कुछ और नहीं बल्कि जासूसी है. 2. बार-बार कॉल करना

जब आप ऑफिस या काम के सिलसिले में घर से बाहर होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई कॉल करके डिस्टर्ब न करे, लेकिन अगर आपका पार्टनर बार बार फोन करके आपकी लोकेशन, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, कितनी देर में वापस लौटेंगे, ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं तो ये जासूसी ही है 3. कॉमन फ्रेंस से आपके बारे में पूछना

लव पार्टनर के आपस में कई कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जिनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है. अगर आपका पार्टनर इन दोस्तों से आपकी एक्टिविटीज के बारे में पूछता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसे आप पर भरोसा नहीं है, ये हरकत लॉन्ंग टर्म रिलेशन के दौरान खतरनाक साबित हो सकती है. 4. हर बात पर कसम देना

अगर आपका पार्टनर बात-बात पर कसम दे रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो आप पर जरा भी भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर विश्वास होता तो ऐसा नौबत ही नहीं आती. जब रिलेशनशिप मे बिलीफ ही न हो तो ये साथ ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा.