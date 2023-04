Post Marriage Budget: शादी के बाद मैनेज नहीं हो पा रहा घर का खर्च? अपनाएं ऐसी सुपर ट्रिक्स

How To Manage Your Budget After Marriage: जब आप सिंगल होते हैं तो खर्चे भी सीमित रहते हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक आपका बजट आसामान छूने लगता है. इसकी वजह से कई बार पति-पत्नी में नोंक-झोंक होने लगती है, जिससे रिश्ते में दरार आ जाती है. ऐसी मुश्किलें मैरिड लाइफ के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है. आइए जानते हैं कि शादीशुदा कपल्स किस तरह से अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं जिससे रोजाना की टेंशन दूर हो सके.

खर्चे मैनेज करने के लिए इन बातों का रखें ख्याल 1. आप महीना शुरू होने से पहले लिस्ट तैयार कर लें, जिससे आप पहले से तय कर सकें कि आपकी सैलरी कहां खर्च होने वाली है. इसमें गैर जरूरी चीजों को लिस्ट से बाहर कर दें. 2. लिमिट से ज्यादा खर्च करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए पति या पत्नी में से कोई एक ही शख्स कमाता है तो बजट उसी हिसाब से होना चाहिए. 3. अगर इनकम कम है तो बाहर खाने का शौक या घूमने के प्लान को रोक देना ही बेहतर है, क्योंकि आप कर्ज लेकर घी नहीं पी सकते. 4. अगर रिश्ते को खुशहाल रखने के लिए घूमना मजबूरी है, तो बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन ही सेलेक्ट करें. 5. इंपल्स बाइंग से बचें, इसका मतलब है कि जब आप किसी मार्केट या मॉल में जाते हैं, तो अचानक सामन देखकर खरीदने का मन करता है और आप खुद को रोक नहीं पाते हैं. 6. कर्ज लेकर महंगे सामान नहीं खरीदें. कई लोग ईएमआई पर महंगी कार या बाइक खरीद लाते हैं, और हर महीने इसकी किश्त चुकाने में पसीने छूटने लगते हैं. 7. क्रेडिट कार्ड के मिसयूज से बचें. ये कार्ड महीने के आखिर में पैसी की तंगी से होने वाली परेशानी से जरूर बचाता है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल आपको कर्ज में डुबो सकता है. 8. हर महीने कुछ न कुछ पैसे जरूर बचाएं. शादी के बाद बचत बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए इमरजेंसी जैसी सिचुएशन का सामना आसानी से किया जा सकता है. या तो किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते रहें, या फिर घर में गुल्लक रखें और हर महीने हजारों रुपये उसमें डालते रहें.

