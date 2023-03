Breakup Tips: 'एक्स' के साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करके उदास होते हैं? ब्रेकअप के बाद ऐसे करें मूव ऑन

Tips To Move On After Breakup: किसी के साथ रिलेशनशिप में आने पर जितनी ज्यादा खुशी होती है. उससे दोगुना दुख उस रिश्ते के टूटने पर होता है. ब्रेकअप का दर्द उस समय तक समझ नहीं आता है, जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं. इससे बाहर निकलने की मसक्कत भी तभी समझ में आती है. साथ बिताए लम्हों को भूला पाना, यह मानना कि अचानक से सब खत्म हो गया, दोबारा कभी उस इंसान का मैसेज या कॉल न आना किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होता है. आप अचानक से हजारों लोगों की भीड़ में अकेले हो जाते हैं.

लेकिन जिंदगी में इंसान को हर परिस्थिति में खुश होना आना चाहिए और गम से मूव ऑन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. यह तभी मुमकिन होता है, जब आप खुद को दूसरा मौका देने से डरते नहीं है, क्योंकि आपके दिल को तोड़ने की ताकत सिर्फ आपके पास है. दूसरे लोग बस इसे कुछ समय तक बहला सकते हैं. आज हम यहां आपको अकेलेपन से मूव ऑन करने के टिप्स बताएंगे... 1. अपने फीलिंग्स को फील करें

ब्रेकअप से मूव ऑन करना है, तो खुद के मन पर जोर-जबरदस्ती न करें. यानी यदि आपको रोने का मन कर रहा है, तो खुद को कंट्रोल न करें. क्योंकि जितना आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे वह उतना आपके मन को बीमार करती जाएंगी. 2. ब्रेकअप को एक्सेप्ट करें

आप ब्रेकअप से तब तक नहीं निकल सकते हैं, जब तक आप इसे मानने से इंकार करते रहते हैं. जिस दिन आप खुद को यह समझा लेंगे की वह इंसान आपके लिए नहीं बना है, और जो भी हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ है. उस दिन आप आसानी से ब्रेकअप से मूव ऑन कर पाएंगे. 3. खुद को अकेला न रखें

ब्रेकअप से निकलने के लिए जरूरी है, कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिताना जो आपको हर कंडीशन में प्यार करते हैं. इससे आपको अच्छा महसूस होगा. साथ ही प्यार से कभी भरोसा नहीं टूटेगा. 4. एक्स को फोन या मैसेज न करें

ब्रेकअप के बाद उस इंसान से दुश्मनी करना जरूरी नहीं है. यदि आप स्ट्रांग माइंडसेट वाले हैं, तो उसे आप एक अच्छा लम्हा समझकर अपने से दूर रख सकते हैं. 5. घूमने निकल सकते हैं

ब्रेकअप के बाद अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और आस-पास की हर चीज एक्स की याद दिलाती है, तो कहीं घूमने निकल जाएं. इससे आपको अच्छा महसूस होगा. साथ ही आप अपने रिलेशन और ब्रेकअप को बेहतर तरीके से जज कर पाएंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)