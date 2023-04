Breakup के बाद Ex Partner के साथ कैसे करें Patch up? ये 4 टिप्स आएंगे काम

How To Patch Up With Your Ex: टेक्नोलॉजी के इस दौर में बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड बनाना आसान है, ब्रेकअप करना उससे भी ईजी, लेकिन सबसे मुश्किल है रिलेशनशिप को बरकरार रखना. जब कोई कपल रिश्ते को संभाल नहीं पाते तो राहें जुदा-जुदा हो जाती हैं. कई बार ब्रेकअप करने के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और आप फिर से अपने पार्टनर को जिंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में झिझक महसूस होती है. आइए हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे बैं जिसकी मदद से पैच-अप किया जा सकता है.

पैचअप करने के तरीके 1. कॉमन फ्रेंड की मदद लें

ब्रेकअप करने के बाद अपने एक्स से दोबारा डायरेक्ट बात करना मुश्किल हो जाता है, हिचकिचाहत होना लाजमी है. ऐसे में आप एक किसी कॉमन फ्रेंड का सहारा लें और बताएं कि आप अपने लवर को कितना मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि इस तरह का फ्रेंक आप दोनों की मुलाकात करा दे. 2. मैसेज भेजें

कई बार कॉल करने अपने मन की बात कहना मुश्किल होता है, लेकिन मैसेज में लिखकर हाल-ए-दिल सुनाना आसान रहता है. इसलिए अपने पुराने पार्टनर को एक प्यार भरा मैसेज भेजें, अगर आपकी गलती न भी हो तो भी उन्हें बुरा भला न कहें. उन्हें बताएं कि वो शख्स आपके लिए कितना जरूरी है. 3. सोशल मीडिया पर दुख न जताएं

अक्सर जब लोग ब्रेकअप के सदमे से गुजर रहे होते हैं, तो सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, और ऐप को इमोशनल पोस्ट से भर देते हैं. कुछ तो अपने एक्स की जमकर बुराई भी करते हैं. इससे बाद में पैचअप की उम्मीदें भी टूट जाती हैं, इसलिए ऐसा न करें. 4. पार्टनर को लेकर एक्सेप्टेंस लाएं

इस बात को हमेशा याद रखें कि पार्टनर को लेकर जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे तब तक पैचअप की बात बेमानी साबित होगी. अपने एक्स से खुलकर कहें कि वो जैसा भी हैं उसी रूप में स्वीकार है, मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है.