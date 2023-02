Wedding Anniversary पर वाइफ को विश करना भूल गए? इस तरह रूठी हुई पत्नी को मना सकते हैं आप

When You Forget To Wish Happy Wedding Anniversary: पुरुषों को परिवार और ऑफिस की जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ होता है, इसकी कारण वो अक्सर अपनी शादी की सालगिरह भूल जाते हैं, जिसके बाद वाइफ के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है. इंसान से गलती हो सकती है, इसलिए अपने अंदर गिल्ट फीलिंग न लाएं. हालांकि ऐसे में पत्नी जरूर नाराज हो सकती है, इसलिए पहले ये सोचें कि जीवनसाथी की नाराजगी कैसे दूर की जाए. आइए जानते हैं कि आप रूठी हुई वाइफ को किस तरह मना सकते हैं.

वाइफ का गुस्सा होना लाजमी

सबसे पहले आपको ये समझनाा होगा कि पत्नी का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि शादी की सालगिरह एक अहम दिन होता है, और वाइफ को ये कतई मंजूर नहीं होगा कि आपके दिमाग से ये बात निकल जाए. हलांकि एक अच्छे पति होने के नाते आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और सारा फोक्स उन्हें मनाने पर करना पड़ेगा.

तुरंत करें डिनर की प्लानिंग

भले ही आपको देर से शादी की सालगिरह याद आई हो, लेकिन कहा जाता है न, 'जब जागो तभी सवेरा'. इसलिए तुरंत किसी स्पेशल जगह पर रोमांटिक डिनर प्लान कर लें. शहर के कई रेस्टोरेंट देर रात तक खुले रहते हैं, जिसका फायदा आप उठा सकते हैं. अगर बाहर जाना मुमकिन न हो, तो फूड डिलवरी एप की मदद से घर में ही खाना ऑर्डर कर लें. अगर ये भी संभव न हो तो आप खुद वाइफ के लिए कुछ स्पेशल पकाएं, इससे उनका मूड अच्छा हो जाएगा.

सिर्फ फूल देना काफी नहीं

अक्सर हम अपनी वाइफ को मनाने के लिए उन्हें फूल या फूलों का गुलदस्ता देते हैं, ये काफी पुराना तरीका है और इससे पत्नी की नाराजगी दूर नहीं होगी. सबसे पहले समझें कि आपकी बेटर हाफ को क्या पसंद है. ऑफिस से लौटते वक्त आप कोई बढ़िया सी ड्रेस या गिफ्ट पैक करा लें और माफी के साथ वाइफ को प्रजेंट करें. अगर ये काम न हो पाए, तो वाइफ के सामने उनकी पसंदीदा चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर लें.

वाइफ से मांगे माफी

रूठी हुई पत्नी को मनाना आसान काम नहीं है, लेकिन कई बार सॉरी बोल देने से गिले शिक्वे दूर हो सकते हैं. आप उन्हें समझाएं कि काम का प्रेशर में उनसे ये बाद मिस हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, उम्मीद है कि बार-बार माफी मांगने पर वो मान जाएगी.

