Crush को Propose करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल, बाद में पड़ सकता है पछताना

How To Propose Your Crush: अपने अपनी जिंदगी में कई बार किसी शख्स को दिल से चाहने लगते हैं, हमें उम्मीद होती है वो इंसान जिंदगीभर के लिए हमारे साथ हो जाए, लेकिन मन की बात बताने में काफी हिचकिचाहट होती है. अगर आप प्रपोज नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी. आइए जानते हैं कि अपने क्रश को हाल-ए-दिल बयां करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए,वरना छोटी सी भी गलती सारा काम बिगाड़ सकती है.

1. पहले दोस्ती करें

पहली नजर में दोनों इंसान को प्यार होना मुमकिन है, लेकिन इसकी संभावनाएं तो कम होती हैं. किसी भी प्यार की शुरुआत पहले दोस्ती से होती है. जब तक आप उस इंसान के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाते, तब तक प्रपोज तक बात न ले जाएं पहली नजर में दोनों इंसान को प्यार होना मुमकिन है, लेकिन इसकी संभावनाएं तो कम होती हैं. किसी भी प्यार की शुरुआत पहले दोस्ती से होती है. जब तक आप उस इंसान के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाते, तब तक प्रपोज तक बात न ले जाएं 2. जल्दबाजी न करें

अगर दोनों अच्छे दोस्त बन भी जाएं तो तुरंत प्रपोज करने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान आपको सिर्फ अच्छा दोस्त ही समझता हो. सबसे पहले ये साबित करें कि उनका ख्याल आप से बेहतर कोई और नहीं रख सकता, तभी बात बन पाएगी. 3. परफेक्ट टाइम की तलाश करें

किसी भी इंसान को तब प्रपोज करें जब वो अच्छे मूड में हो, या फिर ऐसे ओकेजन की तलाश करें जब माहौल खुशनुमा होता है, जैसे बर्थ-डे, ट्रैवलिंग वगैरह. आमतौर पर खुशी के मौके पर इंसान किसी को 'हां' कह पाता है. अगर पहले से मूड खराब है उस वक्त अगर आप प्रपोज करेंगे तो बातत बिगड़ने का खतरा रहता है. 4. बहुत ज्यादा देरी भी सही नहीं

भले ही जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर करना भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं हैं. कुछ लोग प्रपोजल का माहौल बनाने में इतनी देर करते हैं, कि कोई दूसरा शख्स आपके क्रश को अपना बना लेता है. इसलिए इस बात का ख्याल रखना जरूरी है.

