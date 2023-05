Relationship Tips: लोग हमेशा उठाते हैं आपका फायदा? तो हर हाल में बदलें ये 4 आदतें

How to Stop People From Taking Advantage of You: कई लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, और परिवार में, दोस्तों के बीच और दफ्तर में दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, जिसको लेकर तारीफ भी होती है, लेकिन बार इतना कुछ करने के बाद आपको वापस वो नहीं मिलता जिसके हकदार हैं. इसका मतलब ये है कि रिश्ते को संभालने की सारी कोशिश सिर्फ आप ही कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई एफर्ट नजर नहीं आता, तो समझ जाएं कि आपको सिर्फ फायदे के लिए यूज किया जा रहा है, वक्त आने पर दरकिनार भी किया सकता है. आइए जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फायदा न उठाया जाए, तो कौन-कौन सी आदतें बदलनी होगी.

इन बातों का रखें ख्याल 1. सभी को लाइफ सीक्रेट न बताएं

भले ही आपका दिल साफ हो और पर्सनल लाइफ की ज्यादातर बातें दूसरे से शेयर करने में गुरेज नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाले की इंटेंशन उतनी ही अच्छी हो. बेहद मुमकिन है कि राज़ की बात जानने के बाद वो आपका नुकसान कर सकता है और फायदा उठाने की कोशिश करेगा. मसलन अगर किसी शख्स को आपके अकाउंट डिटेल या सेविंग के बारे में पता लग जाए, तो वो बार-बार उधार मांगना शुरू कर देगा. 2. आप रिश्ते की लिमिट तय करें

परिवार या दोस्ती में कोई आपके कितने भी करीब क्यों न हो, लेकिन आपको एक लिमिट लय करनी होगी. आप सामने वालों को अच्छे तरह समझा दें कि ये वो लाइन है जिसे किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करना. अगर ये रूल फॉलो करेंगे तो कई भी आपका बेवजह फायदा नहीं उठा पाएगा. 3. खुद का फैसला लेना सीखें

अगर आप लाइफ के अहम डिसीजन के लिए दूसरे इंसान पर हद से ज्यादा डिपेंड हैं तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए किसी दिन गलत सलाह दे दे, जिससे आपको बाद में पछतावा हो जाए. इसलिए भले ही राय सभी की लें, लेकिन फैसला खुद करना सीखें. 4. बिना मांगे मदद न करें

कुछ लोग हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मतलबी दुनिया में इसे बेवकूफी समझा जाता है. अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको टेकेन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे. याद रखें जो चीज आसानी से नसीब हो जाती है इंसान उसकी अहमियत नहीं समझता है. इसलिए बिना मांगे मदद करने से बचें.