Relationship Tips: पार्टनर से करना चाहते हैं ब्रेकअप, लेकिन खुलकर नहीं कर पाते बात? अपनाएं ये टिप्स

How To Talk About Break Up: कई बार जब दो इंसानो को आपस में प्यार हो जाता है, तो आप नजदीकियां बढ़ जाती है और एक दूसरे को करीब से समझने लगते हैं, लेकिन जब ढेर सारी सच्चाइयां सामने आती है, तो समझ आता है कि आप गलत रिश्ते में फंस गए हैं और इसे लंबे वक्त तक निभाना मुमकिन नहीं है. ऐसे में ब्रेकअप करना मजबूरी बन जाती है, लेकिन अपने पार्टनर से ऐसी बात करना मुमकिन नहीं है. इसके लिए आपको थोड़ा सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा.

ब्रेकअप करना क्यों है मुश्किल?

अगर आप ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसा रिश्ते निभाने को तैयार है, ऐसे में उसे समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसे आपकी समझदारी काम आ सकती है, आइए जानते हैं कि आप कौन-कौन सी ट्रिक्स अपना सकते हैं. ब्रेकअप करने के लिए क्या करें 1. इसके लिए आपको सबसे पहले कूल एंड काम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इमोशन में आकर ऐसा करेंगे तो बात बिगड़ सकती है. इसलिए ठंडे दिमाग से इस टॉपिक पर बात करें. हो सकता है कि आप शांति से समझाएंगी तो उसे इस बात को एसेप्ट करना आसान हो जाएगा. 2. अक्सर लोग ब्रेकअप करते वक्त सामने वाले की इगो हर्ट कर देते हैं, जो सही तरीका नहीं. सामने वाले के सम्मान का पूरा ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना तमाशा हो सकता है. हेल्दी बातचीत का माहौल बनाकर टॉपिक डिस्कस करें. 3. अलग होने की वजह बताना बेहद जरूरी है. आपका रीजन सॉलिड होना चाहिए, आप समझाएं कि इस रिश्ते में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाद में दिल तोड़ने से अच्छा है कि अभी रास्ते अलग हो जाएं. 4. जब आप ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर अपसेट हो सकता है, इसलिए आप उनके रिएक्शन के लिए तैयार रहें. ऐसे में आप सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे. भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं