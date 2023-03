Relationship Tips: पार्टनर से शादी की बात नहीं कर पाते आप, इन 4 तरीकों से बन जाएगा काम

How To Talk About Marriage With Your Partner: रिलेशनशिप में रहना एक खूबसूरत अहसास है, हर कोई चाहता है कि उसके पार्टनर का साथ कभी न छूटे, इसलिए इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शादी का फैसला लेना होता है. हालांकि ये काम आसान नहीं है. सालों तक डेटिंग करने के बाद भी कपल्स को शादी की बात करने में हिचकिचाहट महसूस होती है. क्योंकि इससे काफी लोग घबराते हैं, भले ही ये जिंदगी का अहम पड़वा है, लेकिन इसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है. कपल्स अपने पार्टनर से शादी की बात करने से इसलिए भी डरते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस शख्स पर किसी तरह का प्रेशर बने. अगर आपको भी मैरिज के लिए टॉक करने में घबराहट होती है तो कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हैं.