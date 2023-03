Relationship Tips: पार्टनर के अचानक इग्नोर करने से हैं परेशान? इस तरह पहचानें असली कारण

Why Your Partner Ignores You: रिलेशनशिप में रहना एक खुशनुमा अहसास होता है. आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जिंदगी को बेहतरीन पलों से भर दें. कभी कभार ये देखने को मिलता है कि पार्टनर आपको अचानक से इग्नोर करने लगता/लगती है, जिसको लेकर परेशान होना लाजमी है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, और इसके कैसे ठीक किया जा सकता है..