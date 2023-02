Relationship Tips: Female Partner की इन आदतों को पसंद नहीं करते लड़के, कपल के बीच बढ़ जाती है टेंशन

Men Don't Like These Habits Of Female Partners: हर पुरुष की चाहत होती है कि उसे एक अच्छी फीमेल पार्टनर मिले जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता पाए. किसी भी रिश्ते में दोनों लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, अगर कोई एक इंसान दूसरे को ज्यादा इरिटेट कर रहा है तो लड़ाई-झगड़े होने की आशंका बढ़ जाती है. हम अक्सर बात करते हैं कि पुरुषों की वो कौन-कौन सी आदते हैं जो उनकी पार्टनर को पसंद नहीं आती, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमेशा गलती लड़कों की नहीं होती. कई बार फीमेल पार्टनर भी कुछ आदतें हैं जो उनकी बॉयफ्रेंड या पति को पसंद नहीं आती जिसकी वजह से तकरार बढ़ जाती है.

महिला पार्टनर की इन आदतों को पसंद नहीं करते पुरुष

तैयार होने काफी वक्त लगाना

इस बात में कोई शक नहीं कि लड़कियों को तैयार होने में लड़कों के मुकाबले काफी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन कई बाद फीमेल पार्टनर को पार्टी या किसी ऑकेजन के लिए तैयार होने में घंटो लग जाते हैं, जिसकी वजह से काफी वक्त की बर्बादी होती है. बड़े शहरो में ट्रैफिक जाम की समस्या आती है जिसकी वजह से वक्त से घर से निकलना जरूरी होता है, लेकिन महिलाओं द्वारा की गई देरी की वजह से आप टाइम पर किसी जगह नहीं पहुंच पाते. लड़को को ये पसंद नहीं आता कि उन्हें इतनी देर तक इंतजार करना पड़े. अगर लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है तो इसके लिए जरूरी है कि रेडी होने की शुरुआत आप पहले ही कर दें जिससे तय वक्त तक आपकी सजना-संवरना पूरा हो जाए.

शॉपिंग में लगाती हैं ज्यादा वक्त

हर लड़की की चाहत होती है कि उसका मेल पार्टनर उसे शॉपिंग में हेल्प करे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से एक दूसरे के बीच रिश्ता और भी मजबूत होता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब लड़किए किसी ड्रेस या चीज को सेलेक्ट करने में घंटों लगा देती है, जिससे पुरुष इरिटेट हो जाते हैं और कहीं कोने में बैठकर इंतजार करने लगते हैं. अगली बार वो साथ में शॉपिंग से कतराने लगते हैं क्योंकि वो बेवजह परेशान नहीं होना चाहते.

जरूरत से ज्यादा शक करना

शक किसी भी रिश्ते को कमजोर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर पर शक नहीं करते, लेकिन कई बार महिलाएं इस काम में मर्दों को पीछे छोड़ देती है. अगर अगर आने पर की गई देरी पर सवाल करना, फोन देर से क्यों उठाया? इसको लेकर बेवजह पूछताछ करना, ओवर पजेसिव होना कई बार पुरुषों को पसंद नहीं आता है. अगर आप पति या बॉयफ्रेंड को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी तो रिश्तों में दरार आना लाजमी है.

