Relationship Tips: अपने लव पार्टनर से गलती से भी न पूछें ये सवाल, वरना रिश्ते में आ सकती है खटास

Never Ask These Questions With Your Partner: प्यार का रिश्ता बेहद अनमोल होता है, जो लोग लकी होते हैं उनकी बात शादी तक भी पहुंच जाती है. किसी भी लव रिलेशनशिप में एक दूसरे की इमोशन और रिस्पेक्ट का ख्याल रखना जरूरी होता है. हमें कभी भी ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए जिससे उनके दिल को चोट पहुंचे. इस बात में कोई शक नहीं कि दो प्रेमी एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं, और फिर कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हर रिश्ते की एक सीमा होती है, साथ ही सभी इंसान का कोई न कोई पर्सनल स्पेस होता है जिसका ख्याल रखना जरूरी है. आइए जानते हैं कि हमें अपने पार्टनर से कौन-कौन से सवाल नहीं पूछने चाहिए.

1. कॉल डिटेल्स न मांगें

बेहद मुमकिन है कि रिलेशनशिप में होने की वजह से पार्टनर की बात आपसे ज्यादा होती होगी, लेकिन वो कई बार जरूरत के मुताबिक दूसरे इंसान से भी जरूर टॉक करता है. अगर आप उन्हें कॉल लगाएं और फिर फोन बिजी आए, तो बेवजह शक न करें. कई लोग कॉल डिटेल या स्क्रीनशॉट मांग लेते हैं जो बहुत ही गलत तरीका है. इससे इरिटेशन हो सकती है. बेहद मुमकिन है कि रिलेशनशिप में होने की वजह से पार्टनर की बात आपसे ज्यादा होती होगी, लेकिन वो कई बार जरूरत के मुताबिक दूसरे इंसान से भी जरूर टॉक करता है. अगर आप उन्हें कॉल लगाएं और फिर फोन बिजी आए, तो बेवजह शक न करें. कई लोग कॉल डिटेल या स्क्रीनशॉट मांग लेते हैं जो बहुत ही गलत तरीका है. इससे इरिटेशन हो सकती है. 2. दोस्तों की लिस्ट न मांगे

कई इंसान को ऐसा लगता है कि पार्टनर की फ्रेंड लिस्ट जितनी लंबी होगी, शादी के बाद वो इंसान उतना ही कम टाइम दे पाएगा. इस टेंशन में आकर आप कभी भी पार्टनर से उनके दोस्तों की लिस्ट न मांगे, क्योंकि हद से ज्यादा पूछताछ करने से रिश्ते में दरार पड़ सकती है. 3. पास्वर्ड न मांगे

रिलेशनशिप में रहने वाले कपल अक्सर एक दूसरे के बैंक अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक या मोबाइल का पासवर्ड शेयर करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स शेयर न करना चाहे तो आप उनसे जबरदस्ती न करें, क्योंकि कुछ लोग इससे असहज महसूस करते हैं. 4. पास्ट के बारे में बार-बार न पूछें

हो सकता है कि आपके पार्टनर का पास्ट अफेयर या रिलेशनशिप रहा हो, जिसे वो भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे एक्स के बारे में बार-बार पूछेंगे तो इससे वो इंसान परेशान ही होगा, क्योंकि पुराने जख्मों को कुरेदना अच्छा नहीं माना जाता है.