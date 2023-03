Relationship Tips: गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करते वक्त कभी न करें ऐसी गलतियां, बाद में पड़ जाएगा पछताना

Don't Try To Impress Your Girlfriend Like This: जब कोई पुरुष लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है तो उसकी चाहत होती है कि वो अपनी प्रेमिका की नजर में अच्छा बने, लेकिन ज्यादा अच्छा बनने की चक्कर में ऐसे कई गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है. आपका रिश्ता भविष्य में कैसा रहेगा, ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप शुरुआत में गर्लफ्रेंड के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं कह रहे कि प्रेमिका को स्पेशल फील नहीं कराना चाहिए, लेकिन खुद की कुछ हरकतें आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकती हैं.

1. हर बात को मान लेना

किसी शायर ने खूब कहा है, 'जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे', प्यार के रिश्ते में ये बात कई बार बिलकुल फिट बैठती है. कहीं आप भी तो अपनी गर्लफ्रेंड की हर हां में हां नहीं मिलाते. आंख बंद करके उनकी हर बात मानने से रिश्ता लंबा नहीं टिक पाएगा. इसकी वजह से है ये हर किसी के सोचने का तरीका अलग-अलग हो सकता है. अगर आप अभी से उनकी आदत बिगाड़ देंगे तो बाद में वो आपकी सही बात को भी स्वीकार नहीं करेगी. 2. जरूरत से ज्यादा खर्च करना

आमतौर पर जब कोई पुरुष प्यार में पड़ता है तो उसे अपनी प्रेमिका के हर खर्चे उठाने पड़ते हैं, शॉपिंग से लेकर, रेस्त्रां में खाने पीने का बिल ज्यादातर लड़के ही भरते हैं. गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपकी जेब खाली हो सकती है. जब आपके पास पैसे न हों तो खुलकर अपनी पार्टनर को बताएं, हमेशा पैसे लुटाना सही नहीं है. 3. हमेशा चिपक कर रहना गर्लफ्रेंड के करीब रहने की ख्वाहिश भला किसे नहीं होती, लेकिन हमेशा चिपके रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आप और अपनी प्रेमिका को ये काफी अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये काम लंबे वक्त तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के साथ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगे और क्वालिटी टाइम कम मिलेगा, हो सकता है फ्यूचर में आपकी पार्टनर कह दे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे.