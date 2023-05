Relationship Tips: इन 4 बातों का ख्याल रखने से नहीं होगी दूरियां, हमेशा रहेगा प्यार का अहसास

How To Mix Sweetness In Your Relationship: गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हो या पति-पत्नी किसी भी रिश्ते को संभालकर रखना बेहद मुश्किल काम होता है, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. आमतौर पर गलतफहमियां, शिकायतें और सम्मान न करने की वजह से रिलेशनशिप मे दरार आने लगती है और कड़वाहट घुल जाती है. आइए जानते हैं कि आपको रिश्ते में मिठास बरकरार रखने के लिए कौ-कौन सी बातों का ख्याल रखना होगा

रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? झूठ से करें तौबा

अगर आप अपने पार्टनर के साथ जिंदगीभर रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं, तो उनसे झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और भरोसा टूट जाएगा. एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो रिश्ते पहले जैसा नहीं रहता. गलतफहमियां पैदा न होने दें

गलतफहमियां अक्सर इसलिए पैदा होती है जब आप अपने जीवनसाथी को हर बात नहीं बताते, या कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है. इसलिए हमेशा हर मसले पर खुलकर बात करें. अपमान न करें

रिश्ते का टिकना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि पार्टनर को बात-बात पर ताने न दें. अगर कोई गलती हो भी जाए तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें. अक्सर डांटने से गुस्सा करने से बात बिगड़ जाती है. इल्जाम लगाने से परहेज करें

अगर आपकी जिंदगी में तनाव बढ़ रहा है, या कोई जरूरी काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में अपनी पार्टनर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना या इल्जाम लगाना सही नहीं है, इससे रिश्ते में बोझ बढ़ जाता है. (Disclaimer: यहां कही गई बातें सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)