Relationship Tips: लड़की से बात करने में होती है झिझक? इन टिप्स से आएगा कॉन्फिडेंस

How To Talk To Female Friend To First: किसी इंसान से पहली बात करना किसी टास्क से कम नही है. खासकर के अंजान लड़कियों से मिलने पर ज्यादातर लोग काफी असहज महसूस करते हैं. वहीं कुछ लड़के पहली बार लड़की से पहली बार बात करने में काफी घबराते हैं. लेकिन आप कुछ टिप्स ट्राई करके फीमेल फ्रेंड से बात कर सकते हैं बल्कि इन टिप्स को अपनाने से आपको कॉन्फिडेंस भी महससू होगा.बता दें कुछ लड़के पहली बार के दौरान अक्सर लड़की से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे लड़कों को लड़की से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

लड़की से बात करते समय इन बातों का रखें ध्यान-

इंट्रोडक्शन है जरूरी-

किसी भी लड़की से मिलने पर लोग अक्सर बात करने में नर्वस रहते हैं. ऐसे में आप हेलो से बात शुरू कर सकते हैं. ऐसा करके आप लड़की को कम्फर्टेबल भी फील करा सकते हैं. वहीं बातचीज को बोरिंग न बनान के लिए आप किसी सवाल के साथ भी बात शुरू कर सकते हैं.

ओवर एक्टिंग करने से बचें-

कई बार अंजान लोगों को इंप्रेस करने के लिए लोग काफी ओवर एक्टिंग करने लगते हैं. लेकिन आपका बनावटीपन फ्रेंड को बुरा लग सकता है. इसलिए फीमेल फ्रेंड के सामने खुद को ओरिजनल ही रखें.

तारीफ करने में न करें संकोच-

ज्यादातर लोगों को अपनी तारीफ अच्छी लगती है. ऐसे में अगर आप किसी लड़की से मिल रहे हैं तो उसकी तारीफ करें लेकिन ध्यान रहे कि झूठी तारीफ बिल्कुल भी न करें. बता दें लड़की की तारीफ करने से उसको अच्छा फील करेगी.और आप उससे खुलकर बात भी कर पाएंगे.

