Relationship Tips: पार्टनर से होता है हर बात-बात पर झगड़ा? फॉलो करें ये टिप्स, बॉन्डिंग होगी मजबूत

How To Stop Fight With Partner: वैसे तो लड़ाई-झगड़ा हर रिश्ते में होता है. लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ हर बात पर सिर्फ झगड़ा होता है तो इसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग खराब हो सकती है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है. ऐसे में अगर आपका भी आपके पार्टनर से झगड़ा होता है तो आपको अपने रिश्ते को समय देने की जरूरत है. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि पार्टनर से बार-बार झगड़ा होने पर आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए?

पार्टनर से झगड़ा होने पर फॉलो करें ये टिप्स-

एक दूसरे की बात सुनें-

अगर आप पार्टनर की बातों को सुनेंगे नहीं और जवाब देते रहेंगे तो इससे झगड़ा बढ़ेंगा. इसलिए बेहतर होगा कि आप पार्टनर की पूरी बात सुनें और यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वह किस बात को लेकर परेशान है. ऐसा करने से आप दोनों के बीच झगड़ा समाप्त होगा और प्यार बढ़ेगा.

भाषा का रखें ध्यान-

अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है तो आपको अपनी भाषा का खास ध्यान रखना है. ऐसा इसलिए क्योंकि खराब भाषा का इस्तेमाल करने से आप दोनों का झगड़ा बढ़ सकता है और रिश्ते में दरारा आ सकती है. वहीं अगर आपका पार्टनर खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे रोकें और बोले कि यह मुझको बुरा लग रहा है. ऐसा करने से पार्टनर आपकी बातों पर ध्यान देगा और झगड़ा खत्म हो जाएगा.

थोड़ा ब्रेक ले लें-

अगर आपको लग रहा है कि झगड़ा अधिक हो रहा है और आपका पार्टनर अधिक गुस्से में तो आपको अपने पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूरी बना लें. ऐसे में आप कुछ समय के लिए उस जगह से हट जाएं. या फिर बाहर पार्क या खुली जगह में घूमने चले जाएं. ऐसा करने से आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे और पार्टनर को भी खुद को सम्हालने के लिए समय मिलेगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)