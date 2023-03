Relationship Tips: नेचर अलग होने के बावजूद पार्टनर से बन सकता है मजबूत रिश्ता, बस इन बातों का रखें ख्याल

How To Maintain Relation With Partner Of Different Thoughts: हमने अक्सर अपने आसपास या खुद की लाइफ में देखा होगा कि कपल्स का नेचर आपस में बिलकुल भी मैच नहीं करता, दोनों की पसंद-नापसंद पूरी तरह से अलग होती है, लेकिन फिर भी रिश्ता लंबे समय या जिंदगीभर टिक जाता है. हालांकि खुद से जुदा नेचर के इंसान के साथ रहना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ऐसी स्थिति में काफी एडस्ट करना या फिर मन को मारकर काम करना पड़ता है. अगर आप भी चाहते हैं कि नेचर मैच न करने के बावजूद पार्टनर से खुशनुमा रिश्ता बरकरार रहे तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा.

अलग नेचर को सेलिब्रेट करें

दो इंसान जिनको एक साथ रहना है, लेकिन नेचर अलग-अलग है तो इससे परेशान होने के बजाए इसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि दो इंसान की सोच और टैलेंट के मिलने से आप एक प्रोडक्टिव अप्रोच पर पहुंच सकते हैं या फिर मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देने में मदद सकते हैं. डिफरेंस ऑफ थॉट का सम्मान करें

आप कितनी भी कोशिश क्यों न करें, दो इंसान के विचार पूरी तरह नहीं मिल सकते ऐसे में आपको एक दूसरे का हर हाल में सम्मान करना होगा, भले ही उनसे सहमत हो या न हों. डिफरेंस ऑफ थॉट को हमेशा नकारने के बजाए उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, कभी भी अपनी सोच दूसरे इंसान पर थोपने की कोशिश न करें. एक-दूसरे को स्पेस दें

लाइफ को लेकर दो इंसान की सोच पूरी तरह अलग हो सकती है, अगर आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं यानी ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, वहीं आपका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है और उसके काफी ज्यादा दोस्त हैं, तो ऐसे में उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें. बल्कि पार्टनर को उसके मन का काम या शौक पूरा करने दें, वरना आप जाने या अनजाने में रिश्तों में घुटन पैदा कर देंगे नई नॉलेज हासिल करें

अगर आपका पार्टनर वो जानता है जो आप नहीं जानते, तो ऐसे में आपके पास पूरा मौका है कि उनसे कुछ अच्छी प्रोडक्टिव बातें, नॉलेज या लाइफ स्किल सीखें. मसलन अगर एक इंसान को कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा हो तो दूसरा इंसान उस संगत का फायदा उठाकर काफी कुछ सीख सकता है. याद रखें ज्ञान कितना भी हासिल कर लें वो कम ही रहता है, इसलिए नई नॉलेज आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)