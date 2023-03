Relationship Tips: पार्टनर से हो गया है ब्रेकअप? इन तरीकों से करें लाइफ में मूव ऑन, नहीं होगी दिक्कत

How To Get Over A Breakup: आजकल लोग रिलेशनशिप में तो बहुत जल्दी जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो रिश्ता तोड़ देते हैं. लेकिन कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत सीरियस रहते हैं और रिश्ता दिल से निभा सकते हैं. वहीं किसी भी रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि दिल से जुड़े रिश्तों से ब्रेकअप करना आसान है लेकिन उसको भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे कर सकते हैं?

ब्रेकअप के बाद इन तरीकों से करें मूव ऑन-

पुरानी यादों को करें लाइफ से बाहर-

पार्टनर से ब्रेकअप के बाद सबसे पहले आपको अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना आप ही दुखी रहेंगे. इसलिए पुरानी यादों से खुद को बाहर निकाले.इसके लिए आप सोशल मीडिया पर एक्स से जुड़ी सभी फोटो को डिलीट कर दें. खुद को माफ करें-

ब्रेकअप करने की कई वजह होती हैं. लेकिन कई लोग ब्रेकअप की वजह खुद को मानते हैं और अपने आपको दोषी ठहराते हैं. ऐसे में अपने आपको दोषी ठहराना बंद कर देंगे.इसके लिए ब्रेकअप के बाद खुद को माफ करें और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढें.

खुद के साथ टाइम स्पेंड करें-

ब्रेकअप के बाद आपको अपने साथ समय बिताना चाहिए. ऐसे में दोस्तो और फैमली के साथ मस्ती करें और मूवी देखें, घूमने जाएं. ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा और आप लाइफ में आगे मूव ऑन आसानी से कर पाएंगे.

दोस्तों से मिलें और फीलिंग शेयर करें-

ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग अपने आपको अकेला महसूस करते हैं. वहीं कुछ लोग लोगों से बात करना बंद कर देते हैं और लोगों से दूरी बना लेते हैं. लेकिन ऐसा करने से बचें क्योंकि इससे आप बार-बार अपने एक्स को याद करेंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे तो आपको मूव ऑन करने में आसानी होगी. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे