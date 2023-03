Husband Does Not Help In Household Work For These Reasons: ज्यादातर महिलाओं की यह शिकायत होती है कि उनका पार्टनर उनकी घर के काम में कोई मदद नहीं करते हैं.जिसकी वजह से वो हमेशा थका हुआ महसूस करती है और दिनभर काम में बिजी रहती हैं. वहीं कई घरों में लड़ाई का कारण भी यह वजह होती है. ऐसा तब ज्यादा होता है जब पति-पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर को लेकर इसी बात से परेशान हैं तो आपको हम यहां उनकगे पीछे की वजह के बारे में बताएंगे. चलिए जानते हैं.

इन वजहों से पति नहीं करते हैं घर के काम में मदद-

रूढिवादी विचार की वजह से -

ऐसी कई फैमली हैं जहां घर के काम की बात आती है तो पुरुष पीछे हट जाते हैं. ऐसा पुरुषों का मानना होता है कि बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कामों के लिए सिर्फ महिलाएं होती हैं. जिसकी वजह से वो घर के कामों में कोई मदद नहीं लेते हैं. ऐसे में अगर आपका पति भी घर के कामों में आपकी मदद नहीं करता है इसका मतलब है कि वह रूढिवादी विचारधारा का हो सकता है.

घर के काम को जिम्मेदारी न समझता हो-

कई बर ऐसा होता है कि कई काम करने के लिए दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपका पति घर के कामों पर ध्यान नहीं दे पाता हो. ऐसे में अगर आपने भी पति को बहुत सारे काम सौंपे हैं तो उम्मीद रखें कि वह कुछ न कुछ भूलने वाले है ऐसे में पुरुष ज्यादातर घर के काम को ही छोड़ देते हैं. इसलिए ऐसा होने पर आप उनके बारे में कोई भी विचारधारा न बनाएं.

सभी जिम्मेदारी आप ही ले लेते हों-

अगर आप भी हमेशा घर के सारे काम खुद करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो वह आपको बिना किसी शिकायत के काम कर देंगे. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा रहे तो आप काम को आपस में बांट लें.