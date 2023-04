Relationship Tips: लड़की शादी से पहले पूछे ये सवाल, बाद में नहीं होगी कोई दिक्कत

Questions To Ask Your Partner Before Marriage:आजकल हर कोई शादी से पहले अपने पार्टनर से मिलना चाहता है उसके बाद ही शादी का फैसला लेने की सोचता है. ऐसे में अगर आप भी अपने लाइफ पार्टनर से पहली बार मिलने जा रही हैं तो ये सवाल उनसे जरूर पूछें.क्योंकि अगर आप जरा सा संकोच करेंगे तो आपकी शादी के बाद आपको दिक्कत हो सकती है.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि शादी से पहले लड़की को पार्टनर से क्या सवाल पूछना चाहिए?

लड़की शादी से पहले पूछे ये सवाल- पार्टनर की पसंद के बारे मे पूछें-

अगर आप शादी से पहले होने वाले लड़के या लड़की से मिलने जा रहे हैं तो आप उससे उसकी पसंद के बारे में पूछें.ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर की क्या पसंद है. उनकों फैमिली के साथ रहना पसंद है या उनको बाहर जाना पसंद है.ये बातें छोटी है लेकिन ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए.

फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात करें-

अब जैस-जैसे आप दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो पार्टनर से पूछें उसकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर. उससे पूछे धन, संपत्ति या फिर उसके फ्यूचर को लेकर क्या गोल हैं इस बारे में जरूर पूछें. कौन सी चीज उनको बिलकुल स्वीकार नहीं है-

अगर आप एक लड़की हैं तो शादी से पहले लड़के से जरूर पूछें कि क्या चीजें हैं जो उनको नहीं पसंद हैं. ऐसा सवाल अगर आप शादी से पहले पूछते हैं तो आपको शादी के बाद किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ाता है और आपकी लाइफ हैपी मैरिड लाइफ बन जाती है.

तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो-

अगर आप शादी से पहले लड़के से मिलने जा रहे हैं तो आप यह सवाल जरूर पूछें कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं क्या आपको मेरे रहने का स्टाइल, बॉडी का रंग पसंद है

शादी के बाद नौकरी-

शादी से पहले लड़की को लड़के से ये सवाज जरूर पूछाना चाहिए कि वह उसको शादी के बाद नौकरी करने देगा या नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग पार्टनर को शादी के बाद नौकरी करने के लिए मना करते हैं,ऐसे में आप अपने पार्टनर से शादी से पहले यह बात पूछ लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)