Relationship Tips: पार्टनर को इस तरह से बोलें सॉरी, मिनटों में दूर होगा गुस्सा

How To Apologize To Your Partner: रिलेशनशिप में लड़ाई होना आम बात है. वहीं कई पार्टनर छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं. वहीं कभी-कभी छोटी सी बाच पर ब्रेकअप भी हो जाता है. ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं और आपको अपनी गलती का अहसास है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपने पार्टनर को किस तरह से मना सकते हैं?

इन तरीकों से पार्टनर को बोले सॉरी-

अपनी गलती को एक्सप्रेस करें-

सॉरी बोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने पार्टनर को यह बताएं कि आपको अपनी गलती का अहसास है और उसके लिए काफी दुख है. ऐसे में सॉरी बोलते समय अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करें और अपनी गलती को बताएं. ऐसा करने से आपके पार्टनर का गुस्सा मिनटों में दूर हो जाएगा.

बुरे बर्ताव की जिम्मेदारी खुद लेना-

अगर आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पार्टनर को यह बताएं कि गलती उनकी नहीं बल्कि आपकी थी. जी हां बिना किसी संकोच के आप बुरे बर्ताव की जिम्मेदारी खुद लें.

वादा करें-

अगर लड़ाई बहुत बढ़ गई है तो आप अपने पार्टनर से माफी मांगते समय उन्हें यकीन दिलाएं की ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. इसके अलावा आप अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करें और उनसे वादा करें कि आपसे वह गलती दोबारा नहीं होगी. ऐसा करने से आपके पार्टनर का गुस्सा दूर हो जाएगा और आप दोनों की फिर से बातचीज होने लगेगी.

पश्चाताप जरूर करें-

पार्टनर से किए गए बुरे बर्ताव के लिए आप पश्चाताप जरूर करें. अगर आपने गुस्से में आपको कुछ बोल दिया है तो उसके लिए मांफी जरूर मांगे. इसके साथ ही आप पार्टनर से बोले कि दोबारा वह गलती आपसे नहीं होगी.

