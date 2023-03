Relationship Tips: अपने Ex को अब तक नहीं भूल पाए हैं आप, ये हरकतें दे रही हैं इशारे

Signs you are Still Missing Your Ex: हमारे इमोशन कोई स्विच ऑन या ऑफ बटन नहीं है कि इसे जब चाहा अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया, यही वजह है कि हमारा ब्रेकअप होता है उनके काफी वक्त बाद भी हम उस शख्स को दिल-ओ-दिमाग से नहीं निकाल पाते जिसके साथ हम रिलेशनशिप में रहे हों. कहीं न कहीं हमे उनकी कमी खलने लगती है, एक अजीब सा खालीपन उनकी यादों को ताजा कर देता है. रिश्ते टूटने पर जो दिल को जख्म मिलता है उसे भरने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन इसे पहचानना बेहद जरूरी है. अगर ब्रेकअप के काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी आप अब भी कुछ खास हरकतें कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि अपने एक्स को अब तक नहीं भुला पाए हैं.

हमेशा उनका जिक्र करना

भले ही आप अपनी जिंदगी और डेली लाइफ से अपने एक्स पार्टनर को बाहर कर चुके हों, लेकिन अक्सर दोस्तो, रिश्तेदारों और करीबी के बीच रहते हुए उनका जिक्र करते हैं तो समझ जाएं कि कहीं न कहीं वो इंसान आपके जेहन से अब तक नहीं निकल पाया है. ऐसे में आपको सबकुछ भूल कर मूव ऑन करना होगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और नए रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे. सोशल मीडिया पर ताक-झांक करना

कई बार हम खुद की हरकतों की वजह से अपने एक्स को चाहकर भी भूल नहीं पाते क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी प्रोफाइल में अक्सर ताक-झांक करने से बाज नहीं आते. इस बात को याद रखें कि एक बार अगर रिश्ता टूट गया है तो उनको ऑनलाइन फॉलो करने का कोई फायदा नहीं, आप अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं. बेहतर है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेफॉर्म पर उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना बंद कर दें. जलन महसूस कराना

अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ चुके हैं तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना बेहतर है, लेकिन कुछ लोग अपने एक्स को ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उन्हें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की. ऐसे में आप पूर्व पार्टनर को जलन पैदा करने की कोशिश करते हैं. इसके कई तरीके हो सकते हैं, खुद को खुश दिखाना, अपनी कीमती चीजें फ्लॉन्ट करना, किसी नए पार्टनर के साथ उनके सामने आ जाना. अगर ऐसा करेंगे तो एक्स को भूल पाना मुश्किल होगा.