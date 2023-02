Relationship Tips: ओवर पजेसिव होने से टूट सकता है रिश्ता, इस तरह से बदलें खुद को

How To Stop Self From Being Possessive: अपने पार्टनर के लिए पजेसिव होना अच्छी बात है लेकिन ओवर पजेसिव होना आपके रिश्ते में दूरियां ला सकता है.वही यह दूरियां आपके रिश्तो को कभी खत्म कर देती हैं.वहीं पार्टनर के लिए पजेसिव होने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें जलन,ट्रॉमा की भावना भी शामिल हो सकती है. लेकिन यह जब लिमिट से ज्यादा बड़ता है तो रिश्ते के लिए नुकसादायक हो जाता है.ऐसे में अगर आप भी ओवर पजेसिव हो जाते हैं तो हम यहां आपको बताएंगे कि आप अपने आप में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं ?

ओवर पजेसिवनेस को इस तरह से बदलें-

बिना किसी बंधन के अपनी लाइफ जिएं-

रिश्ते में आने का यह मतलब नहीं होता है कि आप अपने शौक को खत्म कर दें. अगर आपको घूमने का शौक है या फिर नौकरी करना चाहते हैं. बिना किसी प्रतिबंध के घूमें. पार्टनर के साथ जरूर समय बताएं. लेकिन कुछ समय अपनी पर्सनल लाइफ को भी दें ऐसा करने से रिश्ते में नयापन आएगा और प्या भी बरकरार रहेगा.

कभी भी दूसरे पर अपनी मर्जी ना थोपें-

कभी भी किसी रिश्ते को जबरदस्ती बांधकर नहीं रखा जा सकता है. अगर आप हर बार अपने पार्टनर पर अपनी मर्जी थोपते हैं तो वह खुद को बंधा हुआ महसूस करेगा और रिश्ते में दरार आने की संभावना भी बढ़ जाएगी.ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी रिश्ते में बंद कर रहना नहीं चाहता. इसलिए अपनी पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश न करें बल्कि यह बताएंगे कि वह आपके लिए कितना खास है.

एक दूसरे के दोस्तों को जानें-

रिश्ते भी बढ़ती जलन को रोकने का एक खास तरीका यह है कि आप एक दूसरे के दोस्तों को जानने की कोशिश करें. उनसे मेलजोल बढ़ाएं. ऐसा करने से रिश्ते में जलन और शक की संभावना कम हो जाएगी. और आपस में प्यार बढ़ेगा.

