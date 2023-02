Relationship Tips: ये इशारे बताते हैं कि लड़की है आप पर फिदा, बन सकती है बात

How To Know If A Girl Likes You: किसी से भी मिलने से पहले में उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उस इंसान से मिलते हैं तो आपको उसको जानने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं.वहीं कई बार इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं.वहीं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहली ही नजर में कोई लड़की आप पर फिदा हो जाती है और यह बात आपको पता भी नहीं होती है. ऐसे में कुछ इशारे होते हैं जो बताते हैं कि सामने वाली लड़ती आप पर पूरी तरह से फिदा है.चलिए हम यहां बताएंगे लड़कियों के वो कौन से इशारे होते हैं जो बताते हैं कि वह आप पर फिदा है?

ये इशारे बताते हैं कि लड़की है आप पर फिदा-

पर्सनल लाइफ के बारे में जानना-

अगर आप किसी लड़की से पहली मुलाकात कर रहे हैं और वह आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह आप पर फिदा है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लड़की आपके पास्ट के बारे में पूछ रही है तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ अपनी लाइफ देख रही है. ऐसे में आप उसके इस इसारे को समझे और उस तरह से आप उससे बात करें.

टच करने की कोशिश करना-

अगर कोई इंसान आपको लाइक करता है तो वह आपको किसी ना किसी बहाने से छूने की कोशिश करता है . वहीं अगर कोई लड़की आपको टक करती है इसका मतलब है कि वह आपके साथ कंफर्टेबल और आपको पसंद करती है.अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे एक इशारा समझें.

मुस्कुराहट को समझे-

जब कोई आपको पसंद करता है तो आपसे मिलते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है. वहीं अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है तो आपको देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती है. यह एक इशारा है कि सामने वाला इंसान आप पर फिदा है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)