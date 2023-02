Relationship: इस उम्र में महिलाएं नहीं कर पाती हैं अपने आप पर कंट्रोल, पुरुषों से चाहती हैं कुछ ऐसी चीजें

Your Partner want to: एक उम्र महिलाओं में ऐसी भी आती है जब वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती हैं और पुरुषों से वह कई अपेक्षाएं रखती हैं. कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती है. यह सब आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है. दिल तो हमेशा जवान रहता है. इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा अपने पार्टनर की बातों को जरूर समझे, यदि उनकी भावनाओं को समझेंगे तो वह भी आपकी भावनाओं की कद्र करेगी. ऐसे में हमेशा रिलेशनशिप अच्छे और लंबे समय तक चलते रहते हैं.

महिलाओं की 40 की उम्र

जब महिलाएं अपने 40 की उम्र में आती है तो वह एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश करती हैं जो उनकी भावनाओं को अच्छे से समझे और उनकी जरूरतों को पूरा करें. हर पल उनकी समस्या पर उनके साथ खड़ा हो और हर परिस्थितियों में साथ देने वाला हो. छाेटी-छाेटी बाताें पर नराज न हाे. समय के हिसाब से उनके साथ ढल जाए.

ईमानदार पार्टनर होना चाहिए

जब महिलाएं 40 वर्ष की उम्र में आती है तो उनको यह लगता है कि उनका पार्टनर ईमानदारी के साथ हमेशा उनके साथ रहे. जो मैच्योर महिलाएं होती हैं वह इन सब बातों को अधिक ध्यान देती है. क्योंकि वह अपने समय को बर्बाद करना पसंद नहीं करती हैं. वह चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ भावनात्मक रूप से और ईमानदारी के साथ रहे. महिलाएं चाहती है कि वह अपने जीवन को जिस तरह से देख रही है वैसे ही उनका पति भी देखें, ताकि आगे के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके.

नहीं चाहती 24 घंटे रोमांस

इस उम्र में आने के बाद महिलाएं 24 घंटे रोमांस नहीं चाहती है. वह अपने संबंधों को मजबूत करने में ज्यादा ध्यान देती हैं. अपने और अपने पार्टनर के मान सम्मान पर भी ज्यादा ध्यान देती हैं. ऐसी महिलाएं आई लव यू जैसे शब्दों को अधिक महत्व देती हैं. उनके लिए यह समय थोड़ा रोमांटिक और अर्थपूर्ण होता है. इस उम्र में वे उपहार में फूल देने की वजह कोई अच्छा व्यंजन बनाकर अपने पार्टनर को खिलाना पसंद करती है.

